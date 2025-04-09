Kız öğrenci başörtüsüyle sınıfa girdi; Bekirpaşa Lisesi’nde öğretmenler eylem başlattı!

Lema GÖZAY

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikaları ile 75 sivil toplum örgütü ve siyasi partinin ortak düzenlediği dün akşamki “Geçit Yok” eyleminde binlerce kişi sokaklara çıktı.

Laik toplum yapısına, eğitim sistemine ve toplumsal değerlere yönelik müdahalelere karşı düzenlenen eylemde sert mesajlar verilirken, UBP-DP-YDP hükümeti ise Bakanlar Kurulu toplantısında Disiplin Tüzüğü’nü değiştirerek, liselerde başörtüsüyle okula giriş izni vererek, ortaokullarda ise kararı okul idarelerine bıraktı.

Bugün sabah itibariyle toplumsal uzlaşı sağlanmadan, yeni Disiplin Tüzüğü’nün yürürlüğe girmesiyle Bekirpaşa Lisesi’nde bir kız öğrencinin okula başörtüsü ile girdiği öğrenildi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem’den edinilen bilgiye göre, kız öğrencinin baş örtüsüyle sınıfa giriş yapmasının ardından ilgili sınıfın öğretmenleri derslere katılmayarak eylem başlattı.

Dün akşam yaklaşık 14 bin kişinin katıldığı ‘Geçit Yok’ eylemi sırasında öğretmen sendikaları ve eyleme katılan toplum, ‘Ne tüzüğünüzü ne de sizi tanıyacağız. Artık gidin!’ sloganlarıyla hükümete istifa çağrısında bulunurken, hem de tüzüğü tanımadıklarını güçlü bir şekilde ifade etmişlerdi.