‘Kız kardeşe tecavüz’ yargıda

Lefkoşa’da 4 yıl önce meydana geldiği iddia edilen tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.K aleyhindeki soruşturma devam etmesi üzerine tutuklama talebi ile bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı A.K’nin “Cinsel Tecavüz, Yakın Akraba İle Cinsel İlişkiye Girmek meselesi” ile mahkemede olduğunu belirtti.

Polis, 14.11.2017 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa’da henüz tespit edilemeyen bir arazi içerisinde, zanlının, araç içerisindeki kız kardeşine tecavüzle suçlandığını ifade etti.

Ses kaydı ve aranan 2 kişi var

Olayın polisin bilgisine 19.05.2021 tarihinde rapor edildiğini ifade eden Polis Memuru, zanlının da 19.05.2021 derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, kendilerine bir ses kaydının ulaştırıldığını ve aranan iki kişi olduğunu söyleyerek, zanlının poliste 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının poliste 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.