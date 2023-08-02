Kız arkadaşını darp etti, teminata bağlandı
Aydınköy’de ‘çocuğunun yemeğini yediği’ gerekçesi ile tartıştığı kız arkadaşı G.T.’yi darp eden A.C yeniden mahkemeye çıkarıldı, teminata bağlandı.
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Aydınköy’de ‘çocuğunun yemeğini yediği’ gerekçesi ile tartıştığı kız arkadaşı G.T.’yi darp eden A.C yeniden mahkemeye çıkarıldı, teminata bağlandı.
Polis memuru Ahmet Sonat, zanlının önceki gün saat 20.00 raddelerinde Aydınköy’de çocuğunun yemeğini yediği gerekçesi ile tartıştığı kız arkadaşı G.T.’yi darp ettiğini belirtti.
Zanlının bir gün sonra Aydınköy’de tutuklandığını kaydeden polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, uygun teminata bağlanmasını talebinde bulundu.
Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 100 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
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Etiketler : mahkeme, kadına şiddet