"Kız arkadaşına mesaj attı, kapıyı kırıp eve girdi: Bıçaklandı"

Lapta’da kız arkadaşına mesaj attığı gerekçesiyle bir kişinin evine giderek kapıyı kırıp içeri girdiği öne sürülen 31 yaşındaki şahıs, evde bulunan kişi tarafından bıçaklandı. Olayla ilgili her iki şahıs da tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lapta’da, M.K.Y. (31), kız arkadaşına mesaj attığı gerekçesiyle S.D.’nin (41) kalmakta olduğu ikametgaha giderek evin kapısına kasten tekme vurup kırdıktan sonra izinsiz şekilde içeriye girdi.

Bunun üzerine S.D., tasarrufuna geçirdiği bıçakla M.K.Y.’yi sol diz, omuz ve sağ el kısımlarından yaraladı.

Yaralı olarak Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.K.Y., burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili her iki şahıs da tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.