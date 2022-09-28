Kıyamet Alametleri Kuzey Kıbrıs’ta

Murat OBENLER

Kitap Türkiye, İrlanda, İtalya, Kanada, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Hollanda’dan yazarların apokaliptik bilimkurgu öykülerini bir araya getiriyor.

Kıbrıs doğumlu Ünver Alibey, küratörlüğünü üstlendiği projede aynı zamanda editör ve çevirmen olarak da görev alıyor. Bilimkurgunun bir alt-türü olan kıyamet edebiyatı 19. yüzyılın ilk yarısından beri bizi eğlendirmeye, endişelendirmeye, uyarmaya ve hayal gücümüzü zorlamaya devam ediyor. Ancak virüslere ve pandemiye bağlı örneklere çok sık rastlandığından Kıyamet Alametleri seçkisinde daha farklı kıyamet senaryolarına ağırlık verilmiş.

Seçkide neler yok ki; mutasyona uğrayıp politikaya soyunan hamamböcekleri… bilimsel deneyler sonucunda ortaya çıkan yeni bir buzul çağı… nereden geldiği belirsiz ağaçların sebep olduğu psikedelik fırtına… yabancı bir gezegenden gelenlerin bizi gözetlesinler diye dünyamıza serpiştirdiği korkuluklar… gezegenlerle bilardo oynayan kudretli varlıklar… Kısacası, her zevke uygun kıyamet bir arada sunulmuş…

Ünver Alibey projeye dair şu ifadeleri kullanıyor: “İşim gereği pek çok değerli yazarla ve güzel kitapla buluşuyorum. Genellikle bu kitaplar Türkçe’de yayımlanmıyor. Bir yerde bu seçki bu türe gönül veren ve dünyada- ülkesinde kendine bir yer edinen isimlerin bize ‘merhaba’ dediği bir projeye dönüşsün istedim.”

Şimdi haberin en heyecan verici kısmına geldik…

Kitapta yer alan yazarların üçü, Türkiye’den Seran Demiral ve Funda Özlem Şeran ve İtalya’dan Chiara De Giorgi, Işık Kitabevi bünyesinde gerçekleştirilecek bir dizi etkinlik için adamıza geliyor. Bu etkinliklerden ilki 30 Eylül Cuma günü saat 17:00’de Işık Kitabevi’nin kendi yerinde…

Seran Demiral çoğunlukla bilimkurgu, fantazi ve çocuk edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. ‘’Bilimkurgu edebiyatında karşımıza çıkan farklı gezegenler, başka topluluklar cinsiyet eşitsizliğine ya da toplumdaki diğer meselelere ayna tutuyor,’’ diyen Seran Demiral bu türün aslında ‘kaçış edebiyatı’ olarak sınıflandırılmasını gerçekçi bulmuyor.

Funda Özlem Şeran da yerli fantazi ve bilimkurgu eserlerinin yanı sıra kaleme aldığı çocuk kitaplarıyla biliniyor. ‘’Yerli bir fantastik eserden bahsediyorsak içinde büyüdüğümüz kültürü de kapsayan, eğreti ya da yapay durmayacak bir dünya yaratmamız gerek…’’diyen yazar bu türlerde Batı’dan gerektiğinden fazla etkilenildiğinden ve sonucun taklit ya da kopyadan öteye gidemediğinden yakınıyor.

Chiara De Giorgi ise Berlin’de yaşayan ve şu ana kadar hem İtalya hem de Türkiye’de gençlik ve çocuk kitapları yayımlanmış İtalyan asıllı bir yazar… Aynı zamanda çevirmen ve editör olarak da çalışıyor. Yazar yeni bir eser vermeden önce uzun yürüyüşler yaptığını söylerken, ‘’O esnada çevremdeki şeyler ilham kaynağına dönüşmeye başlıyor,’’ diye de ekliyor. Ülkemizi ilk kez ziyaret edeceği için çok heyecanlı.

İmza etkinliği ve söyleşiler esnasında yazarların Türkçe'de çıkan diğer kitapları da okura tanıtılacak.