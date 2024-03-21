KISSA tiyatro oyunu 27 Mart’ta son kez oynanacak
So Kolektif tiyatro ekibinin "KISSA" adlı tiyatro oyunu Dünya Tiyatro Günü nedeniyle 27 Mart Çarşamba günü Narnia'da son gösterimini yapacak.
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So Kolektif tiyatro ekibinin "KISSA" adlı tiyatro oyunu Dünya Tiyatro Günü nedeniyle 27 Mart Çarşamba günü Narnia'da son gösterimini yapacak.
Dört yazarın bir araya gelerek yazdığı KISSA adlı tiyatro projesi, 4 kısa oyundan oluşurken, 4 farklı yönetmen tarafından yönetildi.
Lefkoşa'daki etkinlik boyunca art arda dörder defa oynanan oyunlar bilet üzerinde belirtilen numara sırasına göre izleniyor.
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