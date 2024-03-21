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KISSA tiyatro oyunu 27 Mart’ta son kez oynanacak

KISSA tiyatro oyunu 27 Mart’ta son kez oynanacak

So Kolektif tiyatro ekibinin "KISSA" adlı tiyatro oyunu Dünya Tiyatro Günü nedeniyle 27 Mart Çarşamba günü Narnia'da son gösterimini yapacak.

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So Kolektif tiyatro ekibinin "KISSA" adlı tiyatro oyunu Dünya Tiyatro Günü nedeniyle 27 Mart Çarşamba günü Narnia'da son gösterimini yapacak.

Dört yazarın bir araya gelerek yazdığı KISSA adlı tiyatro projesi, 4 kısa oyundan oluşurken, 4 farklı yönetmen tarafından yönetildi.

Lefkoşa'daki etkinlik boyunca art arda dörder defa oynanan oyunlar bilet üzerinde belirtilen numara sırasına göre izleniyor.

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