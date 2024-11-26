Kişmir’in davası 6 Aralık’a ertelendi

Serap ŞAHİN

Sosyal medyada yayınladığı bir yazı nedeniyle 10 yıl hapis istemiyle yargılanması talep edilen BASIN-SEN Başkanı gazeteci Ali Kişmir’in tahkikat (PI) duruşması yapıldı.

Mahkeme 2020 yılında Beyaz Ev Askeri Gazino Müdürü Yarbay Cengiz Doğan tanık olarak dinletti. Mahkeme tanıkların dinlenmesine devam etmek üzere 6 Aralık’a ertelendi.

Tanık Yarbay Cengiz Doğan, yaklaşık 4 yıl önce askeri gazinoda müdür olarak görev yaptığı dönemde “Facebook’ta paylaşılan bir yazı nedeniyle en değerli ve en güvenilir kurumlardan biri olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın toplum nazarında itibarsızlaştırıldığını, değersizleştirildiğini ve manevi şahsiyatının küçümsenmesinden dolayı şikayetçi olduğunu” mahkemeye aktardı.

Yazıyı, “kadın personelin beni arayarak komutanım Facebook’ta böyle bir yazı var bize ne demek istiyorlar diye ağlayarak ifade etti. Bu vesileyle öğrendim.” diyen tanık Cengiz Doğan yazıyla ilgili herhangi bir bilgi gelmediğimi sosyal medyadan okuduklarını belirtti.

Yazıyı okuduktan sonra GKK Komutanına şikayetçi olma konusunda fikir sunduğunu belirten tanık Doğan, kurum adına şikayetçi olduğunu söyledi.

Kişmir’in avukatı Hasan Esendağlı, “Yazıdan ne anladınız ve şikayetçi olma isteği duydunuz? sorusunu tanık Doğan’a yöneltti.

Doğan, “ Herkesin anladığı şeyi anladım. Beyaz ev in genel ev olduğu. Bunu okuyan herkes o şekilde anlar.” şeklinde konuştu.

Esendağlı, “Yazıda adı geçen Beyaz Ev’i bir kenara bırakırsanız herkesin anladığı şey dediğiniz, bu yazı neyle ilgilidir?” sorusuna, tanık Doğan ilk başta “Tamamı ile siyaset ile ilgili. Amaç belli ki siyasi eleştiride bulunmak. Ancak GKK’yı dahil etmesi toplum nazarında aşağılanmış değersizleştirmiştir” dedi sonrasında “Yazının özünde siyasi eleştiri var” diye konuştu.

Esendağlı, yazının diğer kısımlarında Ankara derken Türkiye hükümeti ve KKTC siyasetini eleştirildiğini anlattı, “Ankara siyasete ayar vermek için bazı UBP’lileri bir yere çağırmış. Bu yer Beyaz Ev olabilir. Sizin yanlış anlamanızdan dolayı bu davadayız. İlk cümlede Beyaz Ev’e sadece Beyaz Ev deniyor, Ankara’nın siyasetimizi getirdiği konuma da genel ev deniliyor. Yazının sizinle, askeri gazinoyla, GKK ile yakından uzaktan ilgisi yok. Yazının bütünü siyasi eleştiridir, eleştiri konusu yapılan Ankara hükümeti, buradaki hükümete müdahale eden siyasilerdir. Eleştiriye hedef olanlar Ankara hükümeti. Onun KKTC cumhurbaşkanlığı seçimine müdahalesidir.” diye konuştu.

Gazeteci ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, 2020 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan müdahaleleri ifşa eden yazısı nedeniyle, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif” suçlamasıyla 10 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.