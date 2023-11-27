Kişmir’in davası 3’üncü kez ertelendi

BASIN-SEN Başkanı, gazeteci Ali Kişmir hakkında, yazdığı bir köşe yazısı gerekçe gösterilerek 10 yıl hapis istemiyle Başsavcılık tarafından açılan dava, üçüncü kez ertelendi.

Dava, 28 Aralık tarihinde görüşülecek.

Kişmir’in avukatı Hasan Esendağlı, söz konusu köşe yazısının Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile bir ilgisinin olmadığını, siyasi bir yazı olduğunu söyledi, Savcılıktan yeniden görüşme istediğini ve yargıcın da görüşme için bir aylık süre verdiğini belirtti.

Mahkeme çıkışında konuşan Esendağlı, 28 Aralık’taki duruşmada Başsavcılığın davaya devam edip etmeyeceği konusundaki düşüncesini netleştireceğini belirtti, “Bunu hep birlikte göreceğiz. Yılbaşında yine beraberiz” dedi.

Esendağlı, soru üzerine; “Savcılık incelemeyi yapar ve suçun oluşmadığı kanaatini paylaşırsa, dava 28 Aralık tarihinde de bitebilir” ifadelerini kullandı.

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı, gazeteci Ali Kişmir hakkında, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef gösteren bir yazı yazdığı ve kurumun manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiğine” yönelik 10 yıla kadar hapsi istenen bir dava açıldı.

Söz konusu davanın celbinde, Kişmir'in "GKK'yı Genel Ev'e benzettiği" ve bunun üzerine davanın açıldığı ifade ediliyor.

Başsavcılık tarafından açılan davaya konu yazıda Kişmir, 2020 Cumhurbaşkanı seçimlerinde Ersin Tatar’a “küskün” olduğu ifade edilen UBP’li vekillerin Beyaz Ev’e çağrıldığını ve kendilerine telkinde bulunulduğunu yazmıştı.