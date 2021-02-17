"Kısmi ya da kademeli açılım için çalışma yapıyoruz"

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bakanlıkların, kısmi ya da kademeli açılımın nasıl hayata geçeceğe dair çalışma yaptıklarını açıkladı.

Hem turizm hem de eğitimi kademeli şekilde açarak, ekonomiyi canlandırma hedefleri olduğunu aktaran Arıklı, “Hedef, 35 bin öğrencinin ülkeye gelmesini sağlamak. TC bu konuda ayrı bir ekonomik paket ayrıldı.

Turizmle ilgili detaylı çalışma yapılıyor” dedi. Arıklı, bugün Başbakan Ersan Saner’e ‘stratejik aşılama’ yapılması konusunda öneride bulunduğunu ifade ederek, “Okulları açacaksak, öğretmenler aşılanmalı. Polisler sahada onlar aşılanmalı. KIB-TEK’te stratejik bölüm var. Teknecik Bölümü’nde bulaş olursa kapatmak zorunda kalır. Aynı şekilde Çağrı merkezindeki arkadaşlarımız da aşılanmalı” şeklinde konuştu. Başbakana yaptığı önerinin şu an değerlendirildiğini kaydeden Arıklı, yarınki Bakanlar Kurulu’nda açılma ile ilgili nihai yol haritasının belirleneceğini belirtti. Arıklı, sokağa çıkma yasağının Pazartesi günü sona ereceğini, bu nedenle Pazar günkü Bakanlar Kurulu’nda açılımın nasıl olacağını açıklayacaklarını dile getirdi. Sokağa çıkma yasağı konusunda, sıfır vaka olan ilçelerde kapanmayı kabullenemediğini de açıklayan Arıklı, “Sağlık Üst Kurulu bir hafta daha zaman isteyince tamam dedim. Önümüzdeki sürece odaklanmak önemli” şeklinde konuştu.

Arıklı, bu açıklamaları BRT’de Baykan Gürses Özdağ’ın hazırlayıp sunduğu 45+ programında yaptı.

Arıklı’nın açıklamaları özetle şöyle:

Bakanlıklar, kısmi ya da kademeli açılımı nasıl hayata geçirecekler onun çalışmasını yapıyor. Dünyanın en zengin ekonomileri dahil COVID ile mücadelede zorlanıyor. Özel sektör çok ciddi ekonomik kriz içerisinde…

Bu dönemi dikkatli şekilde geçirmek, hem turizmi hem de öğrencileri ülkeye kazandırmak gerekiyor. Hedef, 35 bin öğrencinin ülkeye gelmesini sağlamak.

TC bu konuda ayrı bir ekonomik paket ayrıldı. Turizmle ilgili detaylı çalışma yapılıyor. Her iki sektörün kademeli şekilde açarak, ekonomiyi canlandırma hedefimiz var.

Önümüzdeki hafta öğrencilerle ilgili durum netleşecek. Nisan’da da turizmi açmak istiyoruz. Bunu aşılamayla birlikte yürütme hedefimiz var.

COVID ile mücadelede en kestirme yolu herkesi aşılamak. En azından toplumun yüzde 70’ini aşılamak… Bunu yaptığımızda turizmi, eğitimi ve kapıları açabileceğiz.

Başbakana bugün tavsiyede bulundum, aşılamaların stratejik yerlerde olmalı. Okulları açacaksak, öğretmenler aşılanmalı. Polisler sahada onlar aşılanmalı. KIB-TEK’te stratejik bölüm var. Teknecik Bölümü’nde bulaş olursa kapatmak zorunda kalır.

Aynı şekilde Çağrı merkezindeki arkadaşlarımız da aşılanmalı. Şu anda değerlendiriliyor. Yarın açılma ile ilgili nihai yol haritası çıkar. Pazar günü netleşir. Sokağa çıkma yasağını konuşacağız. Açılımın nasıl olacağını açıklayacağız. Sokağa çıkma yasağı konusunda, sıfır vaka olan ilçelerde kapanmayı kabullenemedim. Sağlık Üst Kurulu bir hafta daha zaman isteyince tamam dedim. Önümüzdeki sürece odaklanmak önemli…

Ekonomi formülleriyle giderebildik. Benim bakanlığımdan giden önergeyle tahvili çıkarabildik. Bakanlığa çok haksızlık etmemek gerekiyor. Başbakanın orkestra şefi gibi bu süreci yönetmesinin doğru buluyorum. Muhalefetin eleştirilerini bir yere kadar anlayabilirim. Ama bu hükümet de son çare olarak kuruldu.

Maliye Bakanlığı’ndaki esas sıkıntının önümüzdeki ay yaşanacağını açıklayan Arıklı, “Şu anda kasada 60 milyon TL var. Ne kadar toplanacak ona bakacağız. Alternatiflerimiz var, borçlanabileceğimiz kadar borçlanacağız” dedi.

Arıklı, “Eksildiğimiz yerde maaş kesintisi olacak. Şu anda acil önlem paketleri üzerinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Bir an önce Türkiye ile ekonomik protokolü imzalanarak, kaynağa ulaşmak gerektiğini vurgulayan Arıklı, “Türkiye bu kaynağı aktarmazsa Mart ayını çıkartmamız imkansız.” dedi.

“Sıfır vaka olan ilçelerde kapanmayı kabullenemedim”

“Sokağa çıkma yasağı konusunda, sıfır vaka olan ilçelerde kapanmayı kabullenemedim. Sağlık Üst Kurulu bir hafta daha zaman isteyince tamam dedim. Önümüzdeki sürece odaklanmak önemli… Ekonomi formülleriyle giderebildik. Benim bakanlığımdan giden önergeyle tahvili çıkarabildik. Bakanlığa çok haksızlık etmemek gerekiyor. Başbakanın orkestra şefi gibi bu süreci yönetmesinin doğru buluyorum. Muhalefetin eleştirilerini bir yere kadar anlayabilirim. Ama bu hükümet de son çare olarak kuruldu. Bu manzarayı göğüslemek istemediler, o nedenle de hükümeti kurmadılar. Yapılan eleştirileri çok fazla ciddiye almıyor. Eleştirilerle ilgili kaynak da ortaya konulmalı.”

“Eksildiğimiz yerde maaş kesintisi olacak”

“Esas sıkıntı önümüzdeki ay yaşanacak. Şu anda kasada (Maliye Bakanlığı) 60 milyon TL var. Ne kadar toplanacak ona bakacağız. Alternatiflerimiz var, borçlanabileceğimiz kadar borçlanacağız. Eksildiğimiz yerde maaş kesintisi olacak. Şu anda acil önlem paketleri üzerinde çalışıyoruz. Bunlar kısa orta ve uzun vadeli tedbirler.

Ay sonuna kadar 150-200 milyon TL toplayacak. Belki de önümüzdeki ay bu da toplanmayacak. Maaş ödememe gibi bir durum umarım olmaz. Maaş kesintisi ciddi alternatifler biri. Maaşları kesintili ödemek çözüm değil. Memur maaş alıyor, piyasaya aktarıyor. Kısıtlı şekilde maaş ödenirse, para da kısıtlı akar. Diğer dengelerden de olursunuz. Maaş kesintisi çok istenen bir şey değil. Piyasaya az para akarsa devletin geliri az olur. Bir an önce Türkiye ile ekonomik protokolü imzalayarak, kaynağa ulaşmak gerekiyor. Türkiye bu kaynağı aktarmazsa Mart ayını çıkartmamız imkansız.”

“Ülke iflasın eşiğinde”

“Çalışma Bakanı, (kapanan sektörler ve destekten yararlanacak kişileri) Bakanlar Kurulu’nda gündeme getirecek, kesin rakamları o zaman görebileceğiz.

Yurt dışına giden kişiler var. Sosyal Sigortalar ciddi krizle karşı karşıya… Umarım bir an önce açılımı sağlayabiliriz. Ben kapanmaya karşıyım dediğimde birçok kişiyi beni eleştiriyor. Sağlığı tehlikeye atmayalım ama ülke iflasın eşiğinde.

Dengede götürmek gerekiyor. Ama biz sağlık odaklı çalıştık. Ben kapanmaya karşı çıkmada tek başıma kaldım. Mart ayında vakalarda pik seviye bekleniyor. 13 gün sonra 620 milyon TL’ye ihtiyaç.”

“Pandemiden dolayı işsiz kalanlarla ilgili istatistiki veri vermek zor”

“Pandemiden dolayı işsiz kalanlarla ilgili istatistiki veri vermek zor. Bu ülkede kaç kişinin işsiz olduğuna ilişkin veri vermek mümkün değil. Çalışmayan, kapalı sektörlere bakarak, işsizdir demek doğru değil. Bunlar tahminidir. 10 binlerce insan 1500 TL’ye muhtaç. Kaynağa ulaşamayanlar da var. Bunlar Sosyal Hizmetler Dairesi’ne başvuruda bulunuyor.”

“Piyangolar’da bir takım suiistimaller var”

“Piyangolar Birimi’nde bir iddia var, kazı kazan gibi bir takım suiistimaller ortaya çıktı. Başbakanlık Denetleme Kurulu denetliyor. Bir iddia varsa iddiaların sahipleri görevden alınmalı. Ama olmuyor. Spor Dairesi’ndeki tüm atama ve görevden almalar oybirliğiyle alınacağına yönelik karar alındı. Bu karar ahlaka ve hukuka uygun değil. Bunu öğrendiğim anda hükümet kurulmamıştı, Başbakanı ve Fikri Ataoğlu’nu aradım. Bu bir komplodur. Bunu kabullenmek mümkün değil. Spor Dairesi’nin aldığı kararın derhal gözden geçirilmesini istedim. Başbakan, ‘Merak etme, kendi aramızda çözeceğiz’ dedi. 4 yönetim kurulu üyesi var. Bunların 2’si bizde, 1’i UBP,1’i de DP’de…

Bugüne kadar geldi. Dün de kararın değişmesini istemediler. Dün ve bugün işi çözmeye çalışıyoruz. Teknik sıkıntılar var. Hükümet krizine dönüşmemesi için teknik sorunu çözmek istiyoruz. Teknik sorun ortadan kalkmalı, bu birkaç gün içerisinde çözülecek.”