Kişisel hatıralardan toplumsal belleğe uzanan güçlü bir sanatsal duruş

MURAT OBENLER

Ülkemizin değerli sanatçılarından Emin Çizenel’in “Kayıtdışı Takımlar” adlı sergisi, 8 Temmuz Perşembe günü Art Rooms Gallery’de açıldı. Art Rooms Gallery’de saat 19.30’da düzenlenen kokteyl ile açılan sergi,sanatseverleri 1960’lı yıllarda sanatçının kendisinin de üyesi olduğu bir futbol takımının bulunduğu merkezden tüm sergiye yayılan ve Kıbrıslı Türkleri’in geçmişten günümüze tartışageldiği kişisel ve toplumsal kimlik sorunsalına sanatsal bir yaklaşımın ürünü eserlerle buluşturuyor.



Kişisel ve toplumsal kayıt dışılık sorunsalının tuvale yansıması

Kıbrıs’ın bir anlamda “kayıt dışı” durumu ve yıllar geçtikçe daha da erozyona uğrayarak son yıllarda varlık tartışmalarına kadar giden kimlik meselesine, kişisel olduğu kadar Akdenizin kokusu ve adanın hatıralarıyla dolu farklı materyalleri biraraya getirerek adeta tarihsel bir bellek kaydına imza atan sanatçı, kayıt dışı konusunu metaforik çalışmalarıyla güçlü bir şekilde tuvale yansıtıyor.

Bellek kaydı niteliğinde üçgen fomlarla dolu güçlü sanatsal dokunuşlar

Sanatçı yıllarca kendi sandığında saklı tuttuğu birçok kayıt dışı malzemeyi, üçgen formlardan oluşan farklı imgelerin politik referansları ve soyut biçimlemelerin birara geldiği yeni bir sanatsal forma dönüştürerek hem bu tarihi yaşayanlara bir hatırlatma hem de yeni kuşaklara bir toplumsal bellek kaydı fotoğrafı sunuyor.

Sergi Pazar hariç her gün 13.00-21.00 saatleri arası ziyaret edilebilecek.