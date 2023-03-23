‘Kişi başı 50 Euro’ya güneye geçirecekti’

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine ‘yasa dışı’ yollarla geçmek üzere para karşılığı anlaşan 4 zanlı mahkemeye çıkarıldı, tutuklandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Erkan Tekin, 4 zanlının "Cürüm İşlemek İçin Gizli İttifak Oluşturmak” suçuyla mahkemede olduğunu belirtti.

Polis, Lefkoşa - Güzelyurt anayolu Yılmazköy alt geçidi bölgesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan operasyonda, zanlı N.N.W’nin aracı ile 50 euro para karşılığı anlaştıkları P.M, P.P.J ve E.V.P’nin (E-29) kaçak yollardan güneye geçmelerini sağlamak amacıyla sınıra yakın bir bölgeye bıraktığının tespit edildiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın henüz yeni başladığını, alınması gereken ifadeler mevcut olup Kent güvenlik mobese Kamare kayıtlarının incelenmesi gerektiğini söyledi. Polis, zanlıların aleyhinde 1 gün ek tutukluluk talep etti, Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.