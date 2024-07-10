Kısa süreli fırtına hasara yol açtı

Ada genelinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, bazı bölgelerde olumsuzluklara neden oldu.

Lefkoşa’da, Haspolat bölgesindeki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kampüsünde, fırtına nedeniyle bazı ağaçlar kırılarak park halindeki arabaların üzerine devrildi, maddi hasara yol açtı.

Yine aynı bölgede yerinden sökülen ağaçlar yola devrildi, trafik akışı durdu. Bölgeye intikal eden iş araçları, devrilen ağaçlara ve oluşan su birikintilerine müdahale etti.

Öte yandan Lefkoşa’nın güneyinde de benzer manzaralar oluştu, bazı ağaçlar fırtına nedeniyle yerinden söküldü.

Öğlen saatlerinde başlayan fırtına, ilerleyen dakikalarda yağmur ve bazı bölgelerde de dolu yağışını beraber getirmişti.

Yaklaşık yarım saat kadar süren fırtına ve yağışlar, yerini güneşli havaya bırakmış durumda.

Yaşananlar, sosyal medyada “küresel iklim krizinin göstergesi” olarak yorumlanıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi, bugün saat 13.00 ila 17.00 arası için “sarı hava uyarısı” yayınlamış, iç kesimlerde ve dağlarda yağmur, sağanak yağış ve hatta gök gürültülü fırtına ve dolu yağışı tahmini paylaşmıştı.

Kuzeydeki Meteoroloji Dairesi ise yarın ve Cuma günü yağmur beklendiğini açıklamıştı.