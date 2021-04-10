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Kısa devre aracı yaktı

Kısa devre aracı yaktı

 Boğazköy -Pınarbaşı Anayolu üzerinde, seyir halindeki  Mustafa Topal'a ait JU 305 plakalı araç, çıkan yangın sonucu tamamen yandı. 

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 Boğazköy -Pınarbaşı Anayolu üzerinde, seyir halindeki  Mustafa Topal'a ait JU 305 plakalı araç, çıkan yangın sonucu tamamen yandı. 
Polis Basın Subaylığı’ndan  verilen bilgiye göre, saat 10:00 sıralarında, Boğazköy -Pınarbaşı Anayolu üzerinde seyreden araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. 
itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olaya ilgili soruşturma devam ediyor.

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