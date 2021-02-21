Kısa devre aracı yaktı

Mağusa'da dün Tarlabaşı Sokak üzerinde park halindeki Hasan Küpeli'ye ait DD 725 plakalı salon araçta çıkan yangında, aracın ön göğüs kısmı ile ön koltuklar yanarken, ön camı ise ısıdan patladı.

Polisin açıklamasına göre, muhtemelen elektrik aksamında oluşan kısa devre sonucu meydana gelen yangın, mal sahibi ve çevre sakinlerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.