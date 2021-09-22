Kış turizmi atağı

Kış turizmi kapsamındaki ilk turist kafilesi dün Ercan Havaalanı'na iniş yaparak Kıbrıs’a geldi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 155 kişiden oluşan ilk kafilenin gelişiyle Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından bir süre önce açıklanan ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki turizmin 12 aya yayılmasının hedeflendiği kış turizmi programı başlamış oldu.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, gelen turist kafilesinin, Sağlık Üst Kurulunca belirlenen pandemi kuralları çerçevesinde, Ercan Havaalanı’ndan adaya girişlerinde uygulanan prosedürü yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.