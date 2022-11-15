"Teknecik personellerinin sorunlarına karşı izleyici konumunda kalmayacağız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Çatalköy-Esentepe Belediye Başkan adayı Ceyhun Kırok, Teknecik Elektrik Santrali’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kırok’a ziyaretlerinde Lefke milletvekili Salahi Şahiner, Girne İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer de eşlik etti.

Teknecik Elektrik Santrali’nde görev yapan Kıb-Tek personelleriyle bir araya gelen Kırok, çalışanların sorunlarını dinleme ve çözüm formüllerini aktarma şansı buldu.

Personel tarafından büyük ilgiyle karşılanan Kırok, göreve gelmelerinin ardından belediye olarak Teknecik personellerinin sorunlarına karşı izleyici konumunda kalmayacaklarını ve sorunların yakın takipçisi olacaklarını vurguladı.

Kırok ayrıca, Teknecik Elektrik Santrali’nin yanında bulunan katı atık transfer istasyonunu da inceledi.

Personelin çıkan yangından dolayı olumsuz etkilendiği tespitini yapan Kırok, bu merkezin başka bir yere taşınması konusunun istişare edileceğini belirtti.