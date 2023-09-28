Kiraya verdiği evden hırsızlık yapan ev sahibi tutuklandı

Kiracısının depozitosunu alıp çıktığı ve anahtarı bırakmadığı gerekçesiyle evin kilidini değişip, evdeki para, altın ve elektronik cihazları çalan ev sahibi tutuklandı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Haspolat'ta yaşam süren C.O. isimli şahsın, kiracısı Abdurrahman Tülek'in evden depozitosunu alıp çıktığı ve anahtarı bırakmadığı gerekçesi ile evin dış kapısının kilit kısmına başka kilit takıp hasar verdiğini ve ardından izinsiz şekilde eve girdiğini söyledi.

Polis, zanlının Tülek'e ait Canon marka fotoğraf makinesini, Lenova marka Bluetooth kulaklığı,1200 Sekel İsrail parasını, 500 Dinar parayı, 350 Sterlini, 1 adet 22 ayar Bileziği, 6 adet çeyrek altını ve muhtelif giyim eşyalarını sirkat ettiğini söyledi.

Polis, şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.