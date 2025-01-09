Kiralık Araç İşletmeleri Birliği’nden seyrüsefer artışlarına sert tepki

Kıbrıs Türk Kiralık Araç İşletmeleri Birliği (KAİB), hükümete, seyrüsefer artışlarının yeniden değerlendirilmesi çağrısı yaptı ve gerekirse yasal haklarını arayacaklarını bildirdi.

KAİB Başkanı Yakup Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, kiralık araç sektörü olarak 6 binin üzerinde araç ile KKTC sınırları içerisinde turizm sektöründe hizmet vermeye ve ekonomiye katkı koymaya çalışan bir sektör olduklarını kaydetti.

Ülkede serbest piyasa bazında çok ciddi ve aşılması gereken sıkıntılar bulunduğuna işaret eden Serdaroğlu, yeni yıl ile birlikte hükümetin kendine göre aldığı ekonomik tedbirlerin de bu sıkıntıları artırdığını belirtti.

Bu bağlamda yüzde yüz altmış yedi oranında motorlu araç seyrüseferlerine konulan zamlı harçların sektörü “felakete” sürükleyeceğini düşündüklerini ifade eden Serdaroğlu, bunun Güney Kıbrıs ile rekabet edebilmelerini, ülke turizmini ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceğine dikkat çekti.

Serdaroğlu, “Sektör olarak yapılan bu uygulamalara tahammülümüz kalmamıştır. Yapılan bu yanlışın tekrar değerlendirilmesini yetkililerden rica etmekteyiz. Bu olumsuzluk karşısında ayakta durabilmek için gerekirse yasal yönden sonuna kadar haklarımızı arayacağımıza kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi.