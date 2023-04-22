Kiraladığı aracın patlayan lastik parasını ödemeyen kadın müşterinin bavulunu alıp kaçtı, tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda, kadın müşteriye kiraladığı aracın patlayan lastiği için istediği parayı vermediği gerekçesiyle kadının bavulunu zorla alıp olay yerinden kaçan 63 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün, saat 18.15 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, M.T. (E-63), bir kadın müşteriye kiraladığı aracın patlayan lastiği için istediği parayı vermediği gerekçesiyle, söz konusu kadını kolundan itip, elinde tutmakta olduğu bavulu zorla alıp aracına koyarak olay yerinden kaçtı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine M.T. tespit edilerek tutuklandı.

Play Station 5 oyun konsolu hırsızlığı: 26 yaşındaki kadın tutuklandı

Polisten yapılan açıklamaya göre, 3-5 Nisan tarihleri arasında, Girne’de, L.M.B.’nin (K-26), bir şahıstan geri vermek üzere emaneten aldığı Play Station 5 marka oyun konsolunu ve iki kolunu kiralayıp geri teslim etmeyerek, çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine söz konusu şahıs tespit edilerek tutuklandı.