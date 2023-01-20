Kiracıköy’e de dikenli tel çekiliyor

Kıbrıs’ın güneyinde kuzeyden geçtiği iddia edilen yasadışı mültecileri engellemek için 3 yönlü tedbir alındığı basına yansıdı.

Fileleftheros gazetesi, kısa bir süre içinde sınırda görev yapacak 300 polis istihdamının ve kamera yerleştirmelerin tamamlanacağını kaydederken, “Astromerit-Akaki-Kokkinotrimithia” köyleri arasına çekilen dikenli tellerin, “Athienu”ya (Kiracıköy) kadar uzatılacağını yazdı.

Gazete, dikenli tellerin Yeşil Hattın tümünü kapsayacak şekilde genişletilmesinin de olasılık dahilinde olduğunu ve Kiracıköy’deki çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını belirtti.

Haberde, sınırda görev yapacak sözleşmeli polislerin istihdam sürecinin gelen hafta başlayacağı; toplam 401 adayın spor sınavına tabi tutulacağı ve başarılı olanlardan eğitim düzeyine göre ilk 300’ünün istihdam edileceği ifade edildi.

Gazete, istihdam edilen sözleşmeli polislerin, Polis Akademisi’nde alacakları 6 haftalık hızlandırılmış eğitimin ardından göreve başlayacaklarını yazdı.