Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temaslarını tamamlayarak ülkeye döndü. Tatar, ülkeye dönüşünün ardından Ercan Havalimanında basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, New York temaslarını anlattığı konuşmasında, “Yapılan bu kutsal ve değerli mücadeleye kimse gölge düşürmesin. Kimse yaptığımız işi küçümsemesin, hiç yakışmıyor” ifadelerini kullanan Tatar, bu "büyük Kıbrıs davasında özlenen bir aşamaya geldiklerini" iddia etti.

Tatar, Federasyonun geride kaldığını, gerekçeleriyle yaşananlarla söyleyip, iki devlet siyasetine gelmenin, kabul ettirmenin, anlayış görmenin, sempati görmenin önemli olduğunu savundu.

BM’nin Kıbrıs’a yeni bir temsilci atayabileceğini, bu konuda gerekli hassasiyeti dile getirdiklerini, kapsamlı görüşmeler yaptıklarını ifade eden Tatar, New York’ta Kıbrıs Türk halkının yeni siyasetini aktardıklarını, iki devlet ve egemenlik vurgusu yaptıklarını söyledi.

Tatar, New York temasları ile ilgili Parti başkanları, bakanlar kurulu, yüce Meclis ve kamuoyuna gerekli bilgileri vereceğini söyledi.