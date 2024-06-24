Kimlik tespiti tamamlanan Eşref Salih askeri törenle defnedilecek
Kimlik tespiti tamamlanan kayıp Eşref Salih, çarşamba günü Tuzla’da askeri törenle defnedilecek.
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Kimlik tespiti tamamlanan kayıp Eşref Salih, çarşamba günü Tuzla’da askeri törenle defnedilecek.
Gazimağusa Kaymakamlığı'ndan verilen bilgiye göre, 12 Mayıs 1964 tarihinde şehit edilen ve Trulli Larnaka’da yapılan kazı çalışmaları sonucunda kimlik tespiti tamamlanan Eşref Salih’in naaşı 26 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da Tuzla Mezarlığına Askeri Tören ile defnedilecek.
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Etiketler : eşref salih