Kimlik kontrolünden kaçmaya çalıştı, yakalandı

Akıncılar köyünde polis ekibi tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında koşarak kaçmaya çalışan ve yakalanan zanlı E.B.N’nin, yasa dışı yollardan güneye geçeceği öğrenildi.

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kıbrıs’ın güneyine geçmek için gizli ittifak yaptığı gerekcesi ile tutuklana zanlı E.B. N. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak, yaşananları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı E.B. N;’nin, ağır bir cürüm işlemek için gizli ittifak kurmak suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, 24 Şubat tarihinde saat 22:00 de Akıncılar köyü içinde bir polis ekibi tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında zanlının koşarak polisten kaçmaya çalıştığını aktardı. Polis, akabinde zanlının köy içerisinde tespit edilerek soruşturma maksatlı Demirhan Polis Karakoluna getirilerek 25 Şubat tarihinde tercüman yardımı ile yapılan sorgusunda Kıbrıs’ın güneyinde kalmakta olan Nijerya uyruklu ve isminin S. olduğunu bildiği kişi ile kendisini güneye geçirmesi için 350 Euro karşılığında anlaşıp ağır bir cürüm işlemek için gizli ittifakta bulunduklarını vermiş olduğu gönüllü ifadesi ile de kabul ettiğini söyledi. Zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirten Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde kendisi ile birlikte 2 erkek ve 1 bayan şahsın olduğunun öğrenildiğini ve bu doğrultuda araştırmaların devam etmekte olup zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin halen yapılamadığını ve incelenmekte olan kamera görüntüleri mevcut olduğunu söyledi.

Polis, zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)