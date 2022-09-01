Kimlik kartı harçlarında 84 TL’den 432 TL’ye varan ZAM!

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre kimlik harçlarında 84 TL’den başlayıp 432 TL’ye çıkan zam yapıldı.

En düşük zam oranı, yeni kimlik çıkaracak olan 11 yaş altı çocukların harcında görülürken, en yüksek zam kayıp kimlik kartları ücretlerine yansıdı.

11 yaş altı çocukların kimliklendirme işlemleri için 12 TL olan ödeme, yeni karara göre 19 TL’ye çıkarıldı. Kimliğin dördüncü kez kaybedildiği işlemlerde ise 720 TL olan ödeme, yeni kararda 432 TL artarak 1.152 TL’ye çıkarıldı.

Çocuk kimliklerinde tüzük değişikliği: 11 yaş altı kimliklendirilecek, harç ücreti 7 TL arttı!

Son yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararda, 11 yaş altı çocukların kimlik alabilmesine olanak sağlayan tüzük değişikliği de onaylandı.

Buna göre; Pasaportlarda sıkıntı yaşanması nedeniyle 11 yaş ve altındaki çocukların kimliklendirilmesine olanak sağlandı. Alınan karar öncesi ilk kez kimlik sahibi olacak olan çocuklar için 12 TL ödenirken, bu işlem için yeni kararla birlikte artık 19 TL ödenecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre değişen kimlik harçları şöyle;

Doğal nedenlerle yenilemede 84 TL artış!

Doğal ya da olağan nedenlerle yenilenen kimlik kartlarında (Evlenme, Ayrılma, Soyadı alma, adres değiştirme, yaş ilerlemesi nedeniyle fotoğraf değiştirme, meslek değişikliği ve cinsiyet durumlarında) 140 TL olan harçlar 84 TL artış ile 224 TL’ye çıkarıldı.

11 yaş ve üzeri ilk kez kimliklendirme için de 12 TL olan ödeme, yeni yasada 224 TL olarak belirlendi.

Yenilemede 84 TL’den 219 TL’ye zam

Yıpranma, yakınma, yırtılma, kirletme, bozma ve benzeri dikkatsizlik ve kötü kullanma gibi nedenlerden dolayı yenilenen kimliklerde de kaçıncı kez kayıp oluşuna göre fiyatlar belirlendi. Buna göre ilk kez yenilemede 140 TL olan harç, 224 TL’ye, ikinci kez yenilemede 210 TL olan harç 336 TL’ye, üçüncü kez yenilemede 365 TL olan harç 584 TL’ye çıkarıldı.

Yanlışlıkların düzeltilmesinde 42 TL yükseliş

Kimlik Kartlarının yanlışlıkların düzeltilmesinin istenmesi durumunda (ilgili Daireden kaynaklanan yanlışlıklar hariç) 70 TL olan ödenecek rakam 42 TL’lik artışla 112 TL’ye çıkarıldı.

Kimliğini kaybedenler yandı!

Kayıp Kimlik Kartları için ise birinci kez kayıplarda 285 TL olan ödeme 456 TL’ye, ikinci kez kayıplarda 440 TL’den 704 TL’ye, üçüncü kez Kayıplarda 580 TL’den 928 TL’ye, dördüncü kez ve daha sonraki kayıplarda ise 720 TL’den 1.152 TL’ye çıktı.

Kayıp kimliklerde 171 TL’den başlayan fiyat artışı 432 TL’ye ulaştı.

Acil isteyenler %50 fazla ödeyecek!

İlk kez yonga özellikli kimlik kartı almak için başvuru yapmış kimlik kartı kayıp olan kişilerden, kaçıncı kez kayıp olduğuna bakılmaksızın alınan harç ücretleri ise 140 TL’den 224 TL’ye çıktı.

Yayınlanan kararda, “Kimlik kartının, başvuru yaptığı günden itibaren 1 iş günü içerisinde hazırlanmış olmasını talep edenler için yukarıdaki harçlar %50 oranında arttırılarak tahsil edilir” maddesi ile değişmedi.