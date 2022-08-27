1975’te Kıbrıs’a Türkiye’den nüfus aktarımına yönelik sınırlı sayıda basılan ve üzerinde "ÇOK GİZLİ" ibaresi yer alan YÖNETMELİK ile Türkiye’den Kıbrıs’a hangi grupların, ne kadar sayıda geldiği, hangi bölgelerden hangi köylere nüfus aktarıldığına dair BELGELERİ, bu kadar kapsamlı olarak İLK KEZ sizlerle paylaşacağız.



Cenk Mutluyakalı

Türkiye’nin 1974 Temmuz ayında Kıbrıs’a yönelik askeri müdahalesi sonrasında adanın yüzde 37’si Türk kontrolüne geçti. Bu oran Kıbrıslı Türk nüfusunun çok üzerindeydi.



Kıbrıs’ın bölünmesinden bir yıl sonra, 1975’te, Kıbrıslı nüfusun önemli çoğunluğu ya yerinden edilmiş ya da uzun süreli göç yaşamıştır.



Kaynaktan kaynağa değişiklik gösteren verilere göre, savaş sonrasında toplam 140 bin ila 180 bin Kıbrıslı Rum güneye, 42 bin ila 65 bin Kıbrıslı Türk ise kuzeye göç eder.

Temmuz 1974 öncesinde, sonradan Türk kontrolüne girecek olan kuzeydeki Kıbrıslı Türklerin fiili nüfusunun 71,000 olduğu tahmin edilmektedir.

Kıbrıslı Türkler, güneyde 500 bin dönüme yakın mal bırakırken; Kıbrıslı Rumların kuzeyde bıraktığı mülkiyet 1.5 milyon dönüm olarak hesaplandı.

İşte bu manzara içerisinde bir yanda güneyden göçen Kıbrıslı Türkler, kuzeyde tam bir “ganimet” kültürü içerisinde ve “eşdeğer” yanılsaması üzerinden adaletsiz bir paylaşım düzeni içerisine girerken, 1975 yılında Türkiye’den adanın kuzeyine nüfus aktarıldı.

Kim, nereden, nereye, nasıl nüfus taşındı?



Türkiye’nin hangi bölgelerinden, hangi ailelerin, nereye yerleştirileceği “ÇOK GİZLİ” listelere tek tek yazıldı.

Belgelerden kimi örnekleri paylaşalım



* İçel’in Erdemli ilçesi Karakeşli köyünden 81 aile Mağusa Bahçeler’e



* Trabzon’un Taşkıran köyünden 129 aile Girne Aykuruş’a (Esentepe)



* Trabzon’un Taşkıran köyünden 127 aile Değirmenlik’e



Göçebe Gruplar



* ADANA (Karaiaslı, Merkez, Ceyhan, Kozan, Osmaniye ilçelerinden) Abacı, Honamlı, Karakoyunlu, Çevirgen ve arkadaşları, Aydınlı Horzum, Aydınlı



* ANTALYA (Merkez, Manavgat, Eskiyurt, Elmalı, Finike, Kaş, Korkuteli ilçelerinen) Recepli, Bozahmetli, Eskiyörük, Saçıkaralı, Sarıkeçili



* İÇEL (Silifke, Erdemli ilçelerinden) Boyuinceli, Karakeşli, Sarıkeçili, Bahşış, Sarıtekeli



* Baraj Köyleri: Samsun, Ordu, Trabzon, Konya, Manisa’dan gruplar.



* Orman İçi Köyleri: Adana, Balıkesir, Denizli, İçel, Muğla’nın köylerinden gruplar.





