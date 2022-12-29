Kiliseden ikonlar çalındı

Baf’ın “Tremitusa” köyünde bulunan bir kiliseden dört adet ikon kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Fileleftheros gazetesi, Baf’ın “Tremitusa” köyünde bulunan bir kiliseye giren şahıs veya şahısların kilisede asılı bulunan aziz ikonlarını çaldıklarını yazdı.

Söz konusu ikonların arkeolojik veya maddi bir değerinin bulunmadığı, Rum polisinin ise araştırmasını sürdürdüğü ifade edildi.