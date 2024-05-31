Kilim: Vicdani retçilerin siyasi ve hukukî mücadelesinin yanındayız

Volt Kıbrıs Genel Sekreteri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Adayı Hulusi Kilim, seferberliğe gitmeyi reddetmesi üzerine dün tutuklanarak cezaevine gönderilen Vicdani Retçi Halil Karapaşaoğlu ve tüm vicdani retçiler ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtti ve militarist bakış açılarından, gözyaşından uzak, insan haklarının görmezden gelinmediği, ordular ile sınırların olmadığı bir dünyada barış içinde yaşamak için dayanışma ruhuyla mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

“Yasa koyucular ivedilikle yasayı değiştirmeli"

Volt Kıbrıs adına açıklama yapan AP Milletvekili Adayı Hulusi Kilim, Anayasa Mahkemesi'nin kararına atıfta bulunarak, vicdani ret hakkına ilişkin yasada gerekli düzenlemenin yapılmamasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bir eksiklik ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan Kıbrıs'ın kuzeyindeki yönetimin sözleşme altındaki yükümlülüğünün ihlali olduğunu hatırlattı ve yasa koyucuları ivedilikle yasanın değiştirilmesine ilişkin göreve davet etti.

"Hak ve özgürlükler açık bir şekilde ihlal ediliyor"

Vicdani retçilerin cezalandırılmasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9'uncu maddesine aykırı olduğunu da vurgulayan Hulusi Kilim, bu cezanın kişilerin hak ve özgürlüklerinin açık bir şekilde ihlal edildiğini söyledi.

"Vicdani retçiler baskı altına alınmaya çalışılıyor"

Kilim açıklamasında, "Vicdani reddi hak olarak tanımamakta ısrarcı olan yönetim diğer taraftan caydırıcı olmak adına vicdani reddini açıklayan, seferberliğe gitmeyi reddeden yurttaşları ideolojik aygıtlar ve ceza tehditleriyle baskı altına almaya çalışıyor." şeklinde ifadelere yer vererek yönetimin vicdani retçileri baskı altına almaya çalıştığını belirtti.

"Vicdani retçilerin siyasi ve hukukî mücadelesinin yanındayız"

Vicdani ret hakkının hayata geçmesi, vicdani retçiler üzerindeki tüm baskıların kaldırılması ve vicdani ret hakkını kullandığı için insan hakları ihlal edilen tüm kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini ifade eden Kilim, "Vicdani ret hakkı için her türlü dayatma ve şiddete karşı direnen tüm vicdani retçilerin siyasi ve hukuki mücadelesinin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." dedi.

"Mücadeleyi Avrupa’nın gündemine taşıyacağız"

Volt olarak, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşanan insan hakkı ihlallerini Volt’un temsil edildiği diğer tüm 30 Avrupa ülkesinde ve AB platformlarında gündeme getirilmesine ilişkin de gerekli girişimleri yapacaklarını kaydeden Kilim, insan haklarına karşı yapılan tüm ihlallerin giderilmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.