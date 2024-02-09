Kılıçdaroğlu'na Bilal Erdoğan davası: 2 yıla kadar hapsi isteniyor

CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Bilal Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İddianameye göre, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak 18 Nisan 2014 tarihinde Amasya'nın Taşova Mitinginde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oğlu Bilal Erdoğan üzerinden eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, "Oğlunun bir vakfı var. Adı TÜRGEV, bu vakıf ne iş yapıyor? Bu vakfa gelen paralar nereden geliyor? Senin oğlunun ne ayrıcalığı var. O da Allah'ın kulu. Onun ayrıcalığı rüşvetleri toplama merkezinin başkanı olmasıdır. Milleti kandırıyorsun bize darbe yapıldı diye. Çıkmış hale mağduru oynuyor insaf ya" iddiasında bulundu.

Bilal Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in şikayeti üzerine Kılıçdaroğlu hakkında dokunulmazlık fezlekesi düzenlendi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun yasama dokunulmazlığı, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerinin ardından sona ermiş oldu. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Meclis'ten gönderilen dokunulmazlık dosyasını işleme koydu.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, yazılı olarak verdiği savunmada, müvekkilinin yaptığı açıklamaların kamuyu bilgilendirmeye matuf, delillerle destekli, tamamen gerçeklere dayalı, güncel konulara ilişkin olduğunu kaydetti. Açıklamalarda hayali, desteksiz ve eleştiri sınırlarını aşan ifadelerin kullanılmadığını belirten Çelik, kişilik hakkının ihlali boyutuna ulaşacak beyanlara kesinlikle yer verilmediğini, ayrıca yapılan açıklamalardaki eleştiriler görünür gerçeklik kapsamında kaldığını, müştekinin kişilik haklarına saldırı oluşturmayacak nitelikte olduğunu, müvekkili hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.

Hakaret suçu, uzlaşmaya tabi bir suç olduğu için dosya önce Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Ancak Kılıçdaroğlu ve Bilal Erdoğan tarafları uzlaşmak istemediklerini savcılığa bildirdi. Bunun üzerine savcılık, Kılıçdaroğlu hakkında Bilal Erdoğan'a hakaret iddiasıyla iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi.

İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun "kasıtlı işlediği hakaret suçu" nedeniyle cezalandırılması istendi.