“Kıdem tazminatları, usulüne uygun ödenmiştir”

Maliye Bakanlığı, yargı sürecini başlatan ve davalarını kazanan işçilerle ilgili tüm kıdem tazminatı ödemelerinin zamanında, usulüne uygun bir şekilde ve mahkeme kararlarına riayet edilerek yapıldığını açıkladı.

Maliye Bakanlığı, kamu işçilerinin kıdem tazminatları konusunda açıklama yaptı.

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında işe alınan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenebilmesi için Bakanlığın gerekli idari kararları aldığı ve 2026 Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi’nde bu ödemeler için ödenek ayrıldığı belirtilen açıklamada, “Bu, devletimizin çalışanına olan sorumluluğunu yerine getirme iradesinin açık göstergesidir.” denildi.

“Yargı sürecini başlatan ve davalarını kazanan işçilerle ilgili tüm kıdem tazminatı ödemeleri, zamanında, usulüne uygun bir şekilde ve mahkeme kararlarına riayet edilerek ödenmiştir. Hukukun üstünlüğü, devletimizin temel ilkesidir ve bu ilke tavizsiz şekilde uygulanmaktadır.” ifadelerine yer verilen açıklamada, basında yer alan “Mandamus davası açıldığı” veya “Mandamus kararı alındığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Açıklamada, sendikaların “zafer kazanıldığı” şeklindeki açıklamalarının da kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu belirtildi.

“Çalışanlarımızın hakları devlet güvencesi altındadır”

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlık olarak tüm mahkeme kararlarına uyulduğunu, gerekli özenin gösterildiğini ve 2026 mali yılı içerisinde ödemelere ilişkin planlamaların tamamlandığını bir kez daha vurguluyoruz. Devletin şeffaf yönetim anlayışı gereği, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bizim önceliğimizdir.

Çalışanlarımızın hakları devlet güvencesi altındadır. Hukukun üstünlüğü ve mali disiplin çerçevesinde tüm ödemeler eksiksiz şekilde yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz.”