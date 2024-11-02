KIBTES: “Öğretmen eksiklikleri giderilmeli”

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), gereksiz istihdamlara son verilerek okullardaki öğretmen eksikliklerinin giderilmesini istedi.

Sendika Başkanı Himmet Turgut yazılı açıklamasında, öğretmenlerin yasal hakkı olan hazırlık ödeneğinin zamanında ödenmesi gerektiğini kaydederek, öğrencilerin eğitim hakkının grevlerle engellenmemesini talep etti.

Turgut açıklamasında, “Okullarımızın geç açılmasının yanında birçok okulumuzda öğretmen eksikliğinin halen devam etmesi sebebiyle eğitim öğretimin aksamış olduğunu üzülerek görmekteyiz.” dedi.

Ada genelindeki birçok okulda özellikle Özel Eğitim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Teknoloji ve Tasarım, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Beden Eğitimi derslerinde branş öğretmenlerinin atanmamasının, öğretmen yetkilerinin ileri tarihlere ertelenmesinin kabul edilemeyeceğini kaydeden Turgut, alt yapıdaki sorunlara da işaret etti.

Turgut, açıklamasında, KIBTES’in “eğitim ve öğretimdeki alt yapı eksikliklerinin farkında olduğunu lakin bu haklı talepleri ortaya koyarken bu olumsuzlukları fırsat bilip grev ve eylem kararı alarak öğrencilerin eğitim hakkını gasp eden sendikal anlayışları da kabul etmediğini” belirterek şu ifadelere yer verdi:

“KIBTES; devletimizin gerekli öğretmen yetkilendirmelerini acil olarak yapmasını, öğretmenlerin yasal hakkı olan hazırlık ödeneklerinin ödenmesini, gereksiz istihdamları iptal ederek alt yapı sorunlarını acilen çözmesini talep etmektedir.”