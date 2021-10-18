Kıbrıs’tan yeni sesler yükseliyor!

Geçtiğimiz hafta tüm müzik platformlarından yayına giren “Yan” isimli şarkısıyla güzel yorumlar almayı başaran Gündüz, sahne çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Söz ve müziği Emre Pehlivan’a ait olan Yan şarkısının kamera arkasında da yine Pehlivan’ın imzası var. Re-Chord Cyrus markası altından müzikseverlerle buluşan şarkı oldukça beğeni alarak, kısa sürede dinleyenlerin favori şarkıları arasında yerini aldı.