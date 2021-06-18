Kıbrıs’tan ve dünyadan 25 kısa ve belgesel Baf’ta gösterilecek

Murat OBENLER

Kıbrıs’ın baf şehrinde düzenlenen ve bu yıl 6.kez gerçekleşecek olan Baf Uluslararası Film Festivali(PIFF), 25-27 Haziran’da yapılacak. Şehrin en güzel mekanlarından Technopolis 20’nin bahçesinde, Haziran yıldızları altında sinema keyfini bir kez daha sinemaseverlere sunacak PIFF, ülkemizin eski geleneklerinden olan açık-hava sinemalarına güzel bir örnek oluşturacak.

Bağımsız sinemayı desteklemek ve ileriye götürmek amacıyla 25 film yer alıyor

Nicolas Iordanou ve Sylvia Nicolaides’in direktörlüğünü yaptığı ve yüzlerce filmin başvurduğu festivalde komite tarafından seçilen dünyadan ve adadan 25 kısa film ve belgesel film(öğrenci filmleri de dahil) gösterilecek. Daha çok bağımsız sinemayı ve sinemacıları desteklemek,geliştirmek ve yaymak amacıyla hareket eden PIFF 2020 ve 2021 yıllarında öne çıkan kendi dillerinde ve ingilizce toplamda 25 filmi seyirciyle buluşturacak.

Kıbrıs’ta ataerkillik ile homofobiyi ele alan ilk kurmaca film “Av” da festivalde gösterilecek

Kıbrıs’ta ataerkillik ile homofobiyi ele alan ilk kurmaca film olma özelliğini taşıyan ve galasını 2020 Ekim ayında 10.Kıbrıs Uluslararası Kısa Film Festivali’nde yapan senaryosunu, yapımcılığını, yönetmenliğini Sholeh Zahraei ile Kamil Saldun’un yaptığı “Av”(The Hunt) ikinci resmi gösterimini 26 Haziran Cumartesi gecesi PIFF kapsamında yapacak.

İki toplumlu psikoljik dram türündeki kısa filmde ükemizin usta oyuncularından Ali Düşenkalkar ve Erdoğan Kavaz ile Barış Refikoğlu, Andreas Orphanides, Elmaziye Derviş, Yaşar Aydın Karaca ve Harisson(köpek) yer alıyor. Bir baba ile oğulun hikayesine odaklanan film Kıbrıs’ta ataerkillik ile homofobi meselelerine de ayna tutarak eleştiril bir noktadan bu konuları beyazperdeye yansıtıyor. Limasoldaki galada seyirciler tarafından büyük bir beğeniyle karşılanan ve hayvan hakları, çevre, toksik erkeklik, ayrımcılık, milliyetçilik, din ve sınırlar gibi konu çeşitliliğini de içinde barındıran film bu kez de Baf’ta seyirci ile buluşacak.

Girişin ücretsiz olacağı gösterimler Cuma-Cumartesi-Pazar gecesi de 20:45-23:00 saatleri arasında yapılacak.