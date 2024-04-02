Kıbrıs'tan hareket eden gemi Gazze'ye ulaştı

Deniz, kara ve havadan abluka altında açlık ve felaketle karşı karşıya bırakılan Gazze Şeridi'ne Kıbrıs'ın güneyindeki Larnaka Limanı'ndan hareket eden ikinci insani yardım gemisi Gazze sahiline ulaştı.

Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, ikinci yardım gemisi, Gazze'nin güneybatısındaki el-Baydar bölgesinde inşa edilen yeni deniz iskelesine birkaç yüz metre uzaklıkta demir attı.

Geminin yardımları indirmek üzere yanaşması gereken deniz iskelesi henüz tamamlanmadığı için de gelen yardım malzemelerinin nasıl bir mekanizmayla indirileceği henüz bilinmiyor.

Cumartesi günü, Larnaka Limanı'ndan yola çıkan 3 gemilik filo, 400 tonluk gıda maddesi ve yardım malzemeleri içeriyor.

World Central Kitchen (WCK) adlı yardım kuruluşu yaptığı açıklamada, söz konusu yardım çalışmasının Gazze Şeridi'ndeki açlık konusuna ilişkin endişelerin artması sebebiyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kıbrıs'tan hafta içi yola çıkan İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'a ait ilk gemi, Gazze kıyılarına ulaşarak yaklaşık 200 ton kadar insani yardımı sivil halka ulaştırmıştı.