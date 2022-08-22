Kıbrıs'tan Ermenistan'a direkt uçuş

Kıbrıs'tan, Ermenistan’ın başkenti Erivan’a yönelik direkt uçuşların gerçekleştirileceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Cyprus Airways” havayolu şirketinin açıklamasına dayanarak 13 Eylül itibarıyla Kıbrıs'ın güneyinden Ermenisrtan’ın Erivan şehrine haftada üç kez direkt uçuş gerçekleştirileceğini yazdı.

Gazete, Larnaka-Erivan seferlerinin, Ermenistan’ın başkentine Rossiyia Airlines ile uçan Rus yolcular için zemin kazanacağının görüldüğünü de belirtti.