‘Kıbrıs’taki üsler İngilizlerin Afganistan’dan tahliyesinde kullanılabilir’

İngiliz vatandaşlarının Afganistan’dan tahliyesinde Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin kullanılabileceği güneyde gazetelere yansıdı.

Fileleftheros Ada’daki İngiliz egemen askerî üslerinin tahliye için kullanılması konusunda şu ana kadar kesin bir karar olmamakla birlikte Ağrotur üssünde, Afganistan’dan tahliye edilecek İngilizlerin, ülkelerine dönene kadar misafir edileceği yerlerle ilgili hazırlık yapıldığını yazdı.

Gazete insanî nitelikli olduğunu da yazdığı tahliye başlamadan önce güneydeki yönetime bilgi verileceğini de ekledi.

