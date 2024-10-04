"Kıbrıs’taki taraflar, 15 Ekim'de BM'de bir araya gelecek"
Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıs’taki tarafların 15 Ekim'de bir araya geleceğini bildirdi.
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Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıs’taki tarafların 15 Ekim'de bir araya geleceğini bildirdi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, dün günlük basın toplantısında bir soru üzerine konuya ilişkin açıklama yaptı.
Dujarric, tarafların katılacağı "gayriresmî akşam yemeğinin" 15 Ekim'de gerçekleşeceğini kaydetti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıslı Türk Lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis'i ekim ayında gayri resmî istişarelere davet ettiği bildirilmişti.
İki tarafın da daveti kabul ettiği, görüşmelerin New York'ta gerçekleşeceği aktarılmıştı.
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Etiketler : birleşmiş milletler, Stephane Dujarric