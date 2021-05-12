Kıbrıs’taki Hristiyan dini liderlerden bayram mesajı…

Kıbrıs’taki Hıristiyan dini liderleri Ramazan Bayramı vesilesiyle Din İşleri Başkanı Talip Atalay ile Kıbrıs ve dünyada yaşayan tüm Müslümanlar ile Türklere mübarek bir bayram diledi.

İsveç Büyükelçiliği Bünyesindeki “Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi “ tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yüce Tanrı’nın inayeti, sizinle olsun ve tüm dualarınıza karşılık versin. Hasta, zayıf ve mazlumlar için duacıyız. O’nun Selameti kalplerinize yerleşsin ki barışı arayabilelim ve onun izinden gidebilelim. Samimi dileklerimizi ve en iyi temennilerimizi sunuyoruz. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun! Bayramınız Kutlu olsun “ denildi.

Açıklamada bayram mesajının, Nova Justiniana ve Başpiskopos II. Chrysostomos, Kıbrıs Ermeni Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Khoren, Kıbrıs Maronit Başpiskoposluğu yönetimine geçici olarak atanan Sayın Sfeir ve Kıbrıs Latin Patrik Vekili Muhterem Peder Jerzy Kraj tarafından imzalandığı belirtildi.