“Kıbrıs’ta ortak hastane neden olmasın!”

Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs'ta "ortak bir hastane" projesinin Avrupa Birliği tarafından gündeme alınması gerektiğini söyledi, bunun hem hem sağlık, hem de barış inşası için iki topluma da önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) ziyaretinde adanın kuzeyinde sağlıkla ilgili yaşanan sorunları dinleme imanı bulan Niyazi Kızılyürek, kendi düşüncelerini de anlattı.

Dr. Özlem Gürkut başkanlığındaki TIP-İŞ yönetimi de Kızılyürek'e 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde başarılar diledi, özellikle de adanın güneyindeki sağlık örgütleriyle işbirliği sorunlarını, Kıbrıslı Türk doktoların güneydeki sisteme dahil olması yönünde çıkarılan güçlükleri gündeme taşıdı; Avrupa Birliği'nden özellikle eğitim ve altyapı anlamında beklentilerini olduğunu dile getirdi.

Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek, ara bölgede, iki toplumdan hekim ve hemşirelerin birlikte görev yapacağı, modern bir altyapıya sahip ortak bir hastane fikri olduğunu söyledi, Avrupa Parlamentosu'nda bu düşüncesini dile getirdiğini hatırlattı.

Sağlığın iki toplumu birleştirme anlamında önemi bir rol oynadığını da belirten Kızılyürek, pandemi döneminde de ortak sağlık kurumunun bir gereklilik olduğu görülmüştür.

Kıbrıslı Türklerin prim esası üzerinden Kıbrıs Genel Sağlık Sigortası sistemine dahil olması için girişim yaptığını da sözlerine ekledi.