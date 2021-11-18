Kıbrıs’ta menşe ismi korumalı ürün olarak ilk hellim üretildi

Kıbrıs'ın geleneksel ürünü Hellimin, Avrupa'da Menşe İsmi Korumalı Ürün (POP) olarak tescil edilmesinden bir buçuk ay sonra ilk ürün üretildi.

Frenaros’ta bulunan “Somis Dairy Industry’de”, menşe ismi korumalı ürün olarak ilk hellim üretimi yapıldı.

Haravgi gazetesinin haberine göre Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım Bakanı Kostas Kadis üretim yerine giderek süreci yerinde izledi. Kadis, geriye kalan üreticileri de bu prosedüre dahil olmaya çağırdı.

İskandinavya’ya hellim tedarik eden ve ülkenin tarihi üreticilerinden olan “Somis Dairy Industry” ile başarılı bir sinerjiye sahip olduklarını da dile getiren Kıbrıslı bakan, İsveç’in dünyada kişi başına hellim tüketiminde ikinci ülke olduğunu ifade etti.

Kadis, henüz gerektiği gibi hellim üretimi sürecine başlamayan üreticiler olduğunu, çünkü bunlardan bazılarının ya tüketmek istedikleri stokları ya da başka sebepler bulunduğunu ifade etti. Tarım Bakanı Kostas Kadis, tesiste üretilen hellimlerin standarda uygunluğu sürecini onaylayacak kontrol biriminin önümüzdeki günlerde üretim tesisine gidecek olmasından ötürü duyduğu memnuniyeti de sözlerine ekledi.