Kıbrıs'ta kuş gribi tespit edildi

Kıbrıs'ın güneyindeki "Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı Veteriner Dairesi", Kıbrıs’ta kuş gribi vakalarının tespit edildiğini duyurdu.

Kıbrıs Cumhuriyeti Veteriner Dairesi’nden yapılan basın açıklamasında, tespitlerin Mağusa bölgesinde su kuşları yetiştirilen iki özel çiftlikte yapıldığını bildirdi.

Söz konusu iki bölgeye hemen kısıtlama getirildi ve çiftlik sahiplerinden virüsün yayılmasının önlenmesi için kesinlikle biyo-güvenlik tedbirleri alması istendi.

Veteriner Dairesi tarafından , yerel tavuk yetiştiricilerine de, tavuklarını yabani kuşlardan doğrudan veya dolaylı şekilde uzak tutmak için kapalı alanlara almaları konusunda bilgi verildi; bunun özellikle sulak arazilere sınırı olan bölgeler için önemli olduğu kaydedildi.

Veteriner Dairesi, tavuk sahiplerine hastalık artışı veya tavuk ölümü olması halinde en yakın bölge Veteriner Dairesi veya polisle temasa geçmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kuş gribi, çoğunlukla yabani su kuşlarında görülen ancak tavuk veya diğer hayvanlara da bulaşabilen grip yapısında, A tipi grip virüsleri oluyor.

Kuş gribi genellikle bir ülkeden diğer ülkeye göçmen kuşlar aracılığıyla taşınıyor.