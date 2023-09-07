Kıbrıs’ta Kısa Film Festivali heyecanı 7 Ekim’de başlıyor

Bu yıl 13.kez sinemaseverlerle buluşacak olan Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali kapsamında yarışacak yapımlar belli olmaya başladı.

7-13 Ekim tarihleri arasında Limasol’daki Rialto Tiyatrosu’nda yer alacak festivalde Ulusal Yarışma kategorisi filmleri açıklandı.

Kültür Bakanlığı Yardımcılığı’na bağlı Modern ve Çağdaş Kültür Dairesi ile Rialto Tiyatrosu organizasyonu ile hayata geçen festivalde seyirci karşısına çıkacak kurmaca,deneysel,anime ve belgesel türündeki 11 film Adonis Florides,Nicolas Khabbaz ve Doros Demetriou’dan oluşan ön seçici komite tarafından belirlendi.

Diamanto Stylianou’nun Festival Menejerliğini yaptığı,Uluslararası Yarışma küratörlüğünü Festival Sanat Yönetmenleri Alexia Roider ve Ioakim Mylonas’ın yaptığı bir haftalık festival uluslararası ve Kıbrıs’ın kısa film topluluğu ile sinefilleri Limasol’da biraraya getirecek.

Ulusal Yarışma Filmleri:

Athalassa, directed by Argyro Nicolaou Acceptance, directed by Mark Kassinos Βuffer Zone, directed by Savvas Stavrou Death of a format, directed by Marios Lizides First call, directed by Frantzeskos Zarou Ι am an alien, directed by Nicolas Karatzas If you need me, I will fly, directed by Christina Georgiou Milk-rose, directed by Constantinos Patsalides Pillars, directed by Andreas Dimitriou Posidonies, directed by Antis Iakovou, Evie Demetriou The tornado outside, directed by Maria Tomazou

Uluslararası Jüri üyeleri ve uluslararası yarışma filmleriyle ilgili bilgilerin önümüzdeki haftalarda netleşeceği festivalle ilgili detaylı bilgiye www.isffc.com.cy adresinden veya festivalin sosyal medya sayfasından ulaşılabilir.