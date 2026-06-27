3 metre yükseklikten düştü, beli kırıldı
Mağusa Küçük Sanayi bölgesindeki bir işletmede dün ilaçlama yaptığı sırada yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 33 yaşındaki Ömer Şimşek yaralandı.
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Mağusa Küçük Sanayi bölgesindeki bir işletmede dün ilaçlama yaptığı sırada yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 33 yaşındaki Ömer Şimşek yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, "iş kazası" dün 11.00 sıralarında meydana geldi.
33 yaşındaki Şimşek, 3 metre yükseklikten düşmesinin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, belinde kırık teşhis edildi. Şimşek, Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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