Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 3 metre yükseklikten düştü, beli kırıldı
3 metre yükseklikten düştü, beli kırıldı

3 metre yükseklikten düştü, beli kırıldı

Mağusa Küçük Sanayi bölgesindeki bir işletmede dün ilaçlama yaptığı sırada yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 33 yaşındaki Ömer Şimşek yaralandı. 

A+A-

Mağusa Küçük Sanayi bölgesindeki bir işletmede dün ilaçlama yaptığı sırada yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 33 yaşındaki Ömer Şimşek yaralandı. 

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, "iş kazası" dün 11.00 sıralarında meydana geldi. 

33 yaşındaki Şimşek, 3 metre yükseklikten düşmesinin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, belinde kırık teşhis edildi. Şimşek, Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bu haber toplam 412 defa okunmuştur