Kıbrıs’ta bir ilk… Betmezoğlu kardeşler uluslarası konserde yer alacaklar

Dünya çapında yüksek prestije sahip olan ve 93 ülkede sınavları yapılan İngiliz kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu’nun (ABSRSM) Yüksek Skorlar Konseri’nde ilk kez Kıbrıs da yer alıyor. Konserde ilk kez Kıbrıs adına kabul alan Fatma ve Halil Betmezoğlu kardeşler yer alacak.

Yenidüzen

Kuruluşu 1889 yılına dayanan ve dünya çapında 93 ülkede uluslarası sınavları yapılan ABRSM 'in , Global ABRSM( İngiliz kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu) Yüksek Skorlar Konseri’nin online olarak yapılacak olan 3. Konserinde ilk kez Kıbrıs da yer alıyor.

ABRSM’in yıllardır yapmakta olduğu yüksek skorlar konserinin covid-19 nedeni ile online yapılması kararı alınmıştı. Bu konserlerden biri olan 3. Global ABRSM High Scorers’ Konseri’ne ilk kez Kıbrıs adına kabul alan Fatma ve Halil Betmezoğlu kardeşler yer alacak.

Global yüksek skorlar konserinde ilk kez tüm Kıbrıs adına iki Kıbrıslı Türk olan Fatma – Halil Betmezoğlu kardeşler piyano çalarak yer alacaklar.

Konsere kabul şartlarının biri olan ABRSM Grade sınavlarının birini yüksek onur (passed with distinction) derecesi ile geçmiş olmak. Piyano eğitimlerine uzun süredir eğitimci Zehra Onbaşı Yılmaz’la devam eden kardeşler şimdiye kadar girdikleri ABRSM sınavlarının tümünü yüksek onurla geçtiler.

Sınava ve konsere öğretmenleri Zehra Onbaşı Yılmaz’la birlikte hazırlanan Fatma ve Halil konserde bir piyano parçası çalacaklar. 17 ülkenin yer alacağı konserde 37 performans sahnelenecek.

Konserin duyurusu 5 Kasım 2020 tarihinde ABRSM resmi facebook, web sitesi ve youtube kanalından tüm ülke temsilcilerinin katıldığı bir video ile yapıldı.

Videoda Kıbrıs adına ülkemizde ABRSM diplomasına sahip ender kişilerden biri olan Zehra Onbaşı Yılmaz yer alarak, konserde yer alacak herkese başarılar diledi.

Konser 14 Kasım Cumartesi günü ABRSM Youtube kanalı , Web sitesi ve Facebook sayfasından yayınlanacak.