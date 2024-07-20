Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik askeri müdahalesinin 50’nci yıl dönümü kapsamında Kıbrıs’ın kuzeyine gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dr. Küçük Bulvarında düzenlenen törende konuştu.

Erdoğan, “anavatan Türkiye” vurgusu yaptığı konuşmasında, “Kıbrıs bize sadece şehitlerimizin değil, Osmanlı’nın da emaneti olduğunu” söyledi, “bu emanete sahip çıkmaya devam edeceklerini” ifade etti.

Adanın güneyinde “şımarık bir zihniyet” olduğunu söyleyen Erdoğan, “Kıbrıslı Rum liderin EOKA anma etkinliğine katıldığını, Kıbrıslı Türklerin güneye geçtiğinde tutuklandığını, camilerin kundaklandığını” iddia etti.

“Yunanistan Başbakanına, ‘bize herhalde güneyden sataşmazsın’ dedim, o da ‘böyle bir şey düşünmüyorum’ dedi”

“Geçenlerde maalesef Yunanistan Savunma Bakanı akla ziyan açıklamalar yaptı” diyen Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile yurtdışında bir araya geldiklerini anımsatarak, “20’sinde Kuzey Kıbrıs’tayız, duydum ki sen de güneydesin, herhalde oradan bizlere sataşma yapmazsın dedim. O da böyle bir şey düşünmüyorum dedi” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz”

“Aynı suda 2 kez yıkanılmaz. Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz” diyen Erdoğan, “Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs’ta bir çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız”

Erdoğan, “Müzakerelere yıllar önce İsviçre’de bıraktığımız yerden devam edelim demenin hiçbir faydası yoktur. Biz Kıbrıs’ta kalıcı barışı sağlamaya hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız. Tarih boyunca bu konudaki niyetimizi defalarca gösterdik. En son Bürgenstock’ta gösterdik” ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar’ın Nisan 2021’de Cenevre’deki toplantıda ortaya koyduğu iki devletli çözüm misyonunun çok kıymetli olduğunu söyleyen Erdoğan, “Kıbrıs Türk tarafı, Rum tarafıyla eşit olarak müzakere masasına oturmalıdır. Çözüm istiyorsanız, Kıbrıs Türkünün müktesep haklarını tescil edin diyoruz” dedi.

“Adanın garantör ülke liderlerinin Kıbrıs’ı beraberce ziyaret edecekleri günleri göreceğimizi içten şekilde temenni ediyorum”

“Adanın garantör ülke liderlerinin Kıbrıs’ı beraberce ziyaret edecekleri günleri göreceğimizi içten şekilde temenni ediyorum” diyen Erdoğan, “Yunanistan Başbakanı Mitsotakis’e de bizzat bunu söyledim. Yunanistan ile Türkiye arasındaki diyalog zemininin güçlenmesi, Kıbrıs meselesinin çözümüne de olumlu katkı yapacaktır” şeklinde konuştu.

“TMK, adada mülkiyet konusunda çözümün yegane adresidir”

Erdoğan, “Uluslararası alanda etkin iç hukuk yolu olarak tanınan TMK, adada mülkiyet konusunda çözümün yegane adresidir. Bunun dışında başka yollara tevessül edenler, Kıbrıs Türkünü baskı altına alarak hedefine ulaşacağını zannedenler, büyük bir yanlığı içindedir. Ne biz oldubittilere müsaade ederiz ne de Kıbrıs Türkü tehditlere boyun eğer” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “KKTC’nin tanınması ve iki devletli çözümün hayata geçmesine yönelik gayretlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.