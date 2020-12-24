Kıbrıs’ta bin 250 çingene yaşıyor

Kıbrıs’ta toplam bin 250 çingenenin yaşadığı belirtildi.

Alithia gazetesi, “Kıbrıslı Romanlar ve Sorunları” başlıklı haberinde, aynı zamanda insan haklarının korunması yetkilisi de olan Rum Ombudsman Marias Stilyanu Lottidi’nin yazılı görüşlerine dayanarak 650-700 kadarının güneyde bulunduğunu, Kıbrıs genelinde ise toplam bin 250 çingenenin yaşadığını yazdı.

Çingenelerin karşı karşıya kaldıkları sorunlardan da bahseden gazete, bunların başında eğitim, istihdam, sağlık hizmetlerine erişim ve barınma koşullarının bulunduğunu belirtti.

Gazete, Kıbrıs’taki Romanların dilinin “gourbetcha” olduğunu ayrıca bu kişilerin kendileri tarafından da “kurbet/gurbet-kurbetties/gurbetties” şeklinde tanımlandıklarını yazdı.

Birçoğunun gurbetcha ve Kıbrıs Türk diyalektiği olmak üzere çifte dile sahip olduğunu yazan gazete, Yunanca iletişim kuranların ise çok sınırlı olduğunu da belirtti.

Haber göre, güneydeki çingeneler daha çok Limasol’da Ay.Antonios, “Polemidya”(Binatlı); Baf’ta Magunda(Yakacık), Stavrokonnu(Aydoğan), Poli bölgelerinde ikamet ediyor.