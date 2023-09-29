Kıbrıs’ta 14. kez Uluslararası Çağdaş Müzik Festivali zamanı

Murat OBENLER

Pharos Sanat Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve adadaki en önemli çağdaş klasik müzik festivalleri arasında yer alarak çağdaş müziğin Avrupa’daki yaratıcı programları arasına da girmeyi başarmış Uluslararası Pharos Çağdaş Müzik Festivali bu yıl 4 ülkeden müzisyenlerin katılımıyla 5 muhteşem konserle 4-13 Ekim tarihleri arasında 14.kez gerçekleşecek.

Her yıl dünyadan önemli çağdaş klasik müzisyenlerini ağırlayan festival bu yıl Belçika, İtalya, Yunanistan ve İngiltere’den sanatçıları ağırlayacak ve yine vakfın kışlık mekanı The Shoe Factory’de muhteşem konserlere sahne olacak.

Yurtdışından gelen artistlerin katılımıyla yapılan konferans, çeşitli atölye çalışmaları ve eğitsel aktivitelerin yanı sıra 20.yüzyılın ustaları ve kendi alanlarında(enstrüman) yetenekli sanatçılar Güney Lefkoşa’daki etkileyici The Shoe Factory’de seyircilerle buluşacak.

Her zaman olduğu gibi, geçmişten günümüze farklı müzik dönemlerinin yanı sıra doğudan batıya müzik geleneklerinin bir potada buluştuğu festival, klasik müziğin evriminin izini sürmeyi, heyecan verici bir müzik ortamı ortaya çıkarırken, ortak ve zıt unsurların, eğilimler ve kompozisyonal tekniklerinin izleyiciye ile olağanüstü bir ses deneyimi ile buluşmasını hedefliyor.

Ustalarla genç neslin buluştuğu festival

20.yüzyılın en önemli isimleri ile genç neslin en başarılı ve öne çıkan isimlerini ada müzikseverinin karşısına çıkaran festival birçok önemli ismin yeni projelerinin prömiyerlerine de ev sahipliği yaptı. Avrupa’nın en yaratıcı ve çağdaş klasik müzik festivalleri listesinde de yer alan festival 5 özgün konseri seyirciye sunacak.

Saat 20:30’da başlayacak konserler için önceden internetten bilet alınması öneriliyor. Bilgi için https://pharosartsfoundation.org/ adresine bakılabilir.

Kuşların derin dünyasına müzikal bir felsefi yolculuk

4 EKİM Çarşamba: Peter Sheppard Skærved (violin) & Roderick Chadwick (piano) dan “Birds: Portraits, Catalogues & Reflections” Resitali…(Her bestecinin kuşları ve çevrelerini, onların hareketleri, şarkıları ve hatta onlara yönelik tehditleri dikkate alırken kendi felsefi derinliklerini bulurlar. Bu resitalin de içinde olduğu müzik, sanat, çevreye özen gösterme görevimizi, ne kadar kırılgan olduğumuzu ve parçası olduğumuz dünyayı koruma ve olumlu olarak besleme sorumluluğumuz olduğunu hatırlamamıza yardımcı olabilir.)

Sizleri bir elektrik orkestrası ve çok yünlü bir müzikal kolektife bekleriz

6 EKİM Cuma: Ictus Ensemble & soprana Soetkin Elbers eşliğinde“İlahiler” Konseri… (Grup farklı bir dönüşüm ile bir "elektrik orkestrası" oldu. Daha sonra kendisini en geniş anlamda deneysel müziğe adamış, yaratıcı müzisyenlerden oluşan çok yönlü bir kolektif haline geldi.)

Sesi nasıl dinleyip onla bağlantı kuruyoruz?

8 EKİM Pazar: Passepartout Duo Performansı…( Dikkatle seçilmiş elektro-akustik dokular ve şekil değiştiren ritimler paletinden yararlanan Passepartout Duo'nun çalışması, sesi nasıl dinlediğimizi ve onunla nasıl bağlantı kurduğumuzu araştırıyor.



Müzik tiyatrosu, performans, enstalasyon ve konserin buluştuğu disiplinlerarası bir etkinlik

11 EKİM Çarşamba: Neue Vocalsolisten & Gareth Davis (klarnet) Konseri…(Topluluğun projeleri müzik tiyatrosu, performans, enstalasyon ve konser sahnelemesi arasında kendine özgü disiplinlerarası formatlarla karakterize ediliyor. )



Antoniadis’ten aşırı fiziksellik,canlı elektronikler,multimedya,sanal gerçeklik ve müzikal tiyatro

13 EKİM Cuma: Piyanist Pavlos Antoniadis Piyano Resitali… (Programında en karmaşık çağdaş eserler, aşırı fiziksellik, canlı elektronikler, multimedya, sensörler, sanal gerçeklik ve müzikal tiyatro yer alıyor. Bunlar çoğu zaman antik repertuarla eklektik bir diyalog içinde sunuluyor)