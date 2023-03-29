Kıbrıslı Türklerin yaşadığı ekonomik zorluklar Amor’a aktarıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili, Dış İlişkiler Komisyonu İnsan Hakları Koordinatörü ve Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor ile Brüksel’deki ofisinde görüştü.

Derya’ya görüşmede CTP Kadın Örgütü Dış İlişkiler Sekreteri Simge Okburan eşlik etti.

Sánchez ile yaptığı görüşmede Derya, Kıbrıs Sorununun çözümsüzlüğünün yarattığı ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçlara değindi.

Eurozone dışında kalan ve AB müktesebatının askıya alınmış olduğu Kuzey Kıbrıs’ta Türk Lirası kullanmanın yarattığı enflasyonist etkilerin tüm sektörleri derinden etkilediğini aktaran Derya, Avrupa Birliği’nin iki toplum arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkileri artırmak için atabileceği adımlardan bahsetti.

“GREEN DEAL ÇERÇEVESİNDE ATILACAK ADIMLARA KATKI SAĞLAYACAK”

Küresel İklim Krizi ile mücadele amacıyla adanın güneyine verilen finansal ve teknik desteğin, adanın kuzeyindeki yerel otoritelere de sağlanmasının “Green Deal” çerçevesinde atılacak adımlara önemli bir katkı olacağının altını çizen Derya, ekonomi, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitim alanlarında alınabilecek Güven Yaratıcı Önlemler hakkında bilgiler verdi.

AMOR: KIBRISLI TÜRKLERİN VARLIĞININ KORUNMASI ÖNEMLİ

Yaklaşık 45 dakika süren ve oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen toplantı sırasında AP Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, Derya ve CTP Kadın Örgütü heyetinin değerlendirmelerini ilgi ile karşıladı. Kıbrıs Sorunu ve Kıbrıslı Türklerin güncel ihtiyaçları hakkında bilgilendirilmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Amor, Kıbrıslı Türklerin toplumsal varlığının korunmasının öneminin altını çizerek, destek vermek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.