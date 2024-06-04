“Kıbrıslı Türklerin oyları, sonucu büyük oranda etkileyecek”

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Adayı Hulusi Kilim, Kıbrıslı Türklerin 9 Haziran’da gerçekleşecek olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonucunu sandığa gelerek çok büyük oranda etkileyebileceğini vurgularken, federasyonu ve demokrasiyi savunan ve barışçı kesimlere oylarını kullanma çağrısı yaptı.

Volt Kıbrıs Genel Sekreteri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Adayı Hulusi Kilim, Kanal Sim’de yayınlanan “Gün Arası” programına katılarak Serkan Soyalan’ın sorularını yanıtladı.

“AB, ayrılıkçı olduğumuzu düşünüyor”

Çözümün iki toplumun da kabul edebileceği bir model olması gerektiğini söyleyen Kilim, “Biz, anlaşılmış çözüm modelinden uzaklaşıyoruz. Dolayısıyla Avrupa Birliği, uzlaşmaktan yana değil, ayrılıkçı olduğumuzu düşünerek bize iyi niyetle yaklaşmıyor. İşbirliğine olumlu yanıt veren bir yönetime ihtiyacımız vardır. Yönetim burada kendi üreticilerine olanak sunmazken, aynı zamanda Avrupa Birliği’nden gelebilecek destek programlarına da engel teşkil ediyorlar. Bu sürdürülebilir bir politika değildir. Hellim sertifikasyonunun sağlanmasında uygulanan sistemin diğer sektörlere de uygunlanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“Ilımlı bir politika izlenmeli”

Karma evliliklerden doğan çocukların durumu ile ilgili de konuşan Kilim, bu konuda ılımlı bir politika izlenmesi gerektiğini ve Kıbrıs’ın güneyinde de bu durumun farkındalığının arttırılması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs’ın güneyinde iletişim kurdukları birçok kişinin bu durumun farkında olmadığını gözlemlediklerini söyleyen Kilim, “Kıbrıslı Türkler, dernek ve kişisel bazda bunu sürekli dile getiriyor. Fakat siyasal ve güneydeki seçilmiş kişiler bu durumdan haberdar değildir. Bir Kıbrıslı ebeveynin kendi çocuğuna kendi vatandaşlığını verememesi, vatandaşlar arası eşitsizliktir. Bir kişinin nerede doğduğu, ebeveynlerinin nerede tanıştığı ve evlendiği önemli olmamalıdır. Bu gibi durumların böyle gelişim göstermesinin tek sebebi Kıbrıs sorunudur. Dolayısıyla biz Kıbrıslı Rum kamuoyunda da farkındalık yaratarak bu alanda birlikte ses çıkaracağız” dedi.

“Kıbrıs’a savaşlardan kaynaklanan göçler söz konusudur”

Günümüz koşullarında yaşanan zorluklar karşısında Avrupa çapında mücadele biçiminden de bahseden Kilim, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Sadece Kıbrıslı Türkler açısından değil bütün Kıbrıs’ı ilgilendiren zorluklar açısından da günümüz koşulları önemlidir. Çünkü şu an ekonomik kriz ve civar ülkelerdeki savaşlardan kaynaklı Kıbrıs’a gerçekleşen göçler söz konusudur. Bu sorunlar günümüz koşullarından doğuyor. Bazı problemler sadece Kıbrıs’a özel olmaktan çıkarak bütün Avrupa’yı da ilgilendiriyor. Bunların çözümüne kendi başımıza ulaşamayız. Volt, Avrupa çapında bir partidir ve programımızda problemlerle ilgili bütün temsiliyetlerimizin birlikte hareket etmesi hakimdir.

“Gerçeklerin konuşulması lazım”

Volt’un önümüzdeki dönemde Gerçek ve Uzlaşı Komisyonu oluşturulması adına bir girişimi olacağına değinen Kilim, “Bu bizim için önemli girişimlerden biridir. Çünkü eğer önümüzü görmek ve insanları bir araya getirmeyi istiyorsak gerçeklerin ve doğruların konuşulması kaçınılmazdır. Tarihin doğru şekilde yazılması, herkesin gerçekleri doğru bir şekilde bilmesi barış sürecini yaşamamız için elzemdir.”

“Vizyonsuzluktan dolayı etraf yangın yeridir”

Programda, Imagine programı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kilim, programın insanları bir araya getirmek anlamında büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi. İnsanların birbirine yakınlaşmasını istemeyen yönetim anlayışının bu programı engellediğini vurgulayan Kilim, “Bu kadar yıldır ayrı tutulduk, birbirimiz ile iletişim kuramadık. Kapılar açıldıktan itibaren 20 yıl boyunca sivil toplum örgütleri toplumların bir araya gelmesi için birçok çalışma yaptı. Imagine programı, sadece çocukları değil, çocukların ailelerini de bir araya getirerek iletişim kurmasını ve etkileşimi sağlıyordu. Bu program ayrılıkçı politika güden yönetime göre ‘olmaması gereken’ bir girişimdi ve bu yüzden engellendi.

Kıbrıs’ta var olan sorunların çözülmesi için niyetin ve vizyonun olması gereklidir. Biz en temel sorunlarımızı çözmeye yoğunlaşamıyoruz. Sürekli başka birşeylerle meşgul ediliyoruz. Çünkü toplumun temel taşlarıyla ilgili politik eksiklikler karşımıza çıkıyor. Bunlar düzeltilmeden herhangi bir adım atamayız. Bu vizyonsuzluktan dolayı etraf yangın yeridir. Karşımıza çıkan bütün sorunlar başı boşluluk ve vizyonsuzluktan kaynaklıdır. Şu anki yönetimde 10-15 yıllık uzun vadeli stratejiler geliştirmeye dair herhangi bir niyet görmüyorum” dedi.

“Yeşil dönüşüme ayak uydurmalı ve kimse geri kalmamalıdır”

AB tarafından ara bölgeye kurulması planlanan enerji panellerinin, Kıbrıslı Türk yöneticiler tarafından reddedildiğine dikkat çeken Kilim, “Avrupa Birliği projeyi ve desteği hazır vermesine rağmen yönetim istemediğini söyleyerek ayrı yapılmasını talep etti. Vatandaşa daha uygun fiyata elektrik vermeye yardımcı olacak bir proje engellenmeye çalışılıyorsa burada bir art niyet vardır. Şu anda güneyde elektrikli arabaların teşviki ve birçok alanda dönüşümler yapılmaya başlandı. Bizim Volt olarak amacımız, yeşil dönüşüm uygulanırken kimsenin geride kalmamasıdır. Çünkü önümüzdeki dönemde doğru önlemler alınmazsa geride kalacağız ve hem daha da bağımlı bir hale geleceğiz hem de Avrupa’da gerçekleşen değişime ayak uydurmak bize daha sonra çok pahalıya mal olabilir” dedi.

“Birlikte hareket ederek ortak menfaatlerimizi savunabiliriz”

Volt’un çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Kilim, “Volt’un diğer ülkelerdeki temsiliyetleriyle birlikte bulundukları yerlerde uygulanan politika ve uygulamalara kolay erişebiliyoruz. Dolayısıyla diğer ülkelerdeki uygulamaları biliyoruz. Fakat kendi ülkemize bu standart ve olanakları uygulayamıyoruz. Bizim halihazırda Avrupa Parlamentosu’nda iki tane vekilimiz bulunuyor. Şu an iletişim kurarak parlementoda Kıbrıs ile ilgili bir soru önerisi sunmasını isteyebilecek avantajımız vardır. Bu iletişim ağı Kıbrıs için önemli bir olanaktır.

Volt Avrupa’nın eş başkanı Francesca, Volt’un Kıbrıs’ta iki toplumu siyasi seviyede birleştirmeyi başardığını söyledi. İki toplumun sorunlarını birlikte tartışmaya açtığınızda daha çok önem veriliyor ve dikkate alınıyorsunuz. Dolayısıyla, Kıbrıslılar hep birlikte hareket ederek ortak menfaatlerimizi savunabiliriz. Birlikte hareket edersek, sesimiz daha çok duyulacak” dedi.

“Kayıp oy yok, bu seçim büyük fırsat”

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin önemli bir seçim süreci olduğunu söylene Kilim, bu seçimin Kıbrıslı Türklerin kendi seslerini duyurmaları ve iradelerini göstermeleri için çok önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Kıbrıslı Türk seçmenlere seslenen Kilim, “federasyonu ve demokrasiyi savunan barışçı kesimlere oyunuzu kullanarak desteğinizi verin. Biz Volt olarak, tüm kesimlerin sesini duyurarak ilerici politikaların savunuculuğunu yapacağız” dedi.

Toplumdan çok olumlu yorumlar aldıklarını ve büyük bir destek gördüklerini belirten Kilim, ‘kayıp oy’ diye bir şeyin olmadığını, sandıklara gidilip destek verilmesi halinde kazanılan ivmeyle çok güzel sonuçlar alınabileceğini vurguladı.