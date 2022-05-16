Kıbrıslı Türklerin mallarının kirasından yıllık 16 milyon Euro gelir

YENİDÜZEN | CNA



Kıbrıs Cumhuriyeti, adanın güneyinde kalan Kıbrıslı Türklerin mallarının yönetilme şeklinin düzenlenmesine ilişkin yeni bir öneriyi Danışma Komitesi’ne sundu.

Kıbrıslı Türklere, eğer kuzeyde ‘Rum Malı’ kullanmıyorsa, güneydeki mülklerini satma yolu açılıyor.

Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanı Nikos Nouris, vasilikle yönetilen mallara yönelik öneriyi “çok önemli bir reform” sözleri ile değerlendirdi.

1974 savaşının ardından Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, Kıbrıslı Türklerin güneydeki mallarının vasisi olarak görevlendirilmişti. Bu mallar, Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Kıbrıslı Türkleri Mallarının Yönetimi Dairesi tarafından yönetiliyor.

Kıbrıs Haber Ajansı’na göre bugün 6 milyar 100 milyon euro değerinde olduğu tahmin edilen bu mallar, vasilik tarafından, barınma, tarım ve iş amacıyla Kıbrıslı Rumlara kiralanıyor. Ancak, kiracılara tapu (koçan) ya da kesin tasarruf belgesi verilmiyor.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) edindiği bilgiye göre, vasilik her yıl bu malların kirasından yaklaşık 5 milyon euro alıyor; ödenmemiş kiraların miktarı da 8 milyon 300 bin euroyu buluyor.

Kıbrıslı Türklerin mallarının yönetiminden elde edilen yıllık toplam gelir 16 milyon euro oluyor ancak bu miktarın içerisine her yıl açığı kapatmak ve 15 milyon 300 milyon euro tutarındaki yıllık harcamaları dengelemek için devlet bütçesinden 7 milyon avroyu aşkın bir para ekleniyor.

Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanı Nouris, yeni önerinin, bu malların kiralanmasında yeni bir prosedür ve değerlendirmeye başlanmasını içerdiğini belirtti.

Bu değişikliklerin vatandaşlara yararının ne olacağı sorusunu yanıtlayan Nouris, “Bugün birçok bozulma vardır. Örneğin Kıbrıslı bir Türkün 49 bin metrekarelik arazisini kiralayan bir kişi yılda sadece 28 euro veriyor” şeklinde konuştu.

Bu bozulmanın kabul edilmez olmakla kalmayarak aynı zamanda ciddi sorunlar da yarattığına dikkat çeken Nouris, devletin bir girişimci olmadığını, hedefin de bu süreçten fayda sağlamak olmadığını, Kıbrıslı vergi mükelleflerinden, açığı kapatmak için 8 milyon avroyu karşılamalarının istenemeyeceğini vurguladı.

İkinci sorunun, bu malları kiralamakta olan birçok vatandaşın, yaşları gereği veya başka nedenlerden dolayı artık bu malların kendilerine kiralanmayacağını düşünerek kendilerini güvende hissetmediğini belirten Bakan, devletin hedefinin, bu mallara vatandaşların yatırım yapmalarını isteklendirmek için devren kiralama veya malın kullanım hakkının miras yoluyla geçebilmesini sağlamak olduğunu anlattı.

“Kıbrıslı Türkler mallarını satmak istiyor”

Nikos Nouris, yeni önerilen düzenlemelerle hem mal sahibi olan Kıbrıslı Türklerin haklarının korunacağını hem de malları kiralayan Kıbrıslı Rumlara daha iyi hizmet sunmada dengenin sağlanacağını kaydetti.

Bir soruyu yanıtlayan İçişleri Bakanı, Kıbrıslı Türklerin mallarını geri istediği birçok dava olduğunu, birçoğunun mülkükü satmak istediğini, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu davaları ele almak için bir dizi kriter sunacağını açıkladı.

Nikos Nouris, “Dava açan Kıbrıslı Türk başvuru sahiplerinin, kuzeyde Kıbrıslı Rumların mallarını tuttuklarının teyit edilmesi durumunda, bu malları devretme veya satma haklarından mahrum kalacaklardır” şeklinde konuştu.