Kıbrıslı Türklerin güneyde iş gücüne katılımı için yeni açılımlar

Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı Kıbrıslı Türklerin adanın güneyine ekonomiye katılımı için yeni teşvikler gündeme geliyor.

Kıbrıslı Türklerin özellikle de inşaat, otel ve gıda sektörlerinde çalıştırılmasını teşvik edecek ve kolaylaştıracak bir dizi tedbir üzerinde çalışıldığı açıklandı.

Avrupa Birliği’nin de tavsiyesi üzerine istihdam politikası Kıbrıslı Türklerin işgücüne katılımını kolaylaştıracak yönde geliştirilecek.

Fileleftheros’un haberine göre Çalışma Bakanı Kiriakos Kuşios’un inisiyatifiyle, ilgili paydaşlar ve diğer bakanlıkların katılımıyla, bugüne kadar sunulan önerileri değerlendirecek bir teknik komite kuruldu.

Teknik Komite yaptığı toplantılar sonucu öneriler hazırladı ve Çalışma Dairesi sunulan önerileri listeledi. 2023’ün ikinci yarısında konulması hedeflenen uygulamalar hakkındaki son kararı İşgücü Danışma Birimi verecek.

Yeni istihdam programının Kıbrıs’taki sendikaların iş birliğine dayandırılması hedefleniyor, ayırca sosyal medyanın da yaygın olarak kullanılması planlanıyor.

Teknik komite toplantılarında İnsan Dinamiğinin Geliştirilmesi Otoritesi, Verimlilik Merkezi ve sendikalar aracılığıyla Yunanca dili eğitimi dışında inşaat, otelcilik ve gıda sektörleriyle de ilgili eğitim programları uygulanmasına karar verildi. Kıbrıslı Türklere yönelik bu eğitim programlarının finansmanının ya tamamının ya da bir bölümünü karşılaması için, bu çabayı tavsiye ve teşvik eden AB’ye başvurulacak.



Kıbrıslı Türkler için uygulanmaya hazırlanılan Yunanca dil eğitim programı aracılığıyla güneydeki işletmelerin işgücü ihtiyacının da bir dereceye kadar karşılanabileceğine işaret edildi.